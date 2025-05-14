Patricia Chatelain (Les Mousquetaires) « L’humain, la data et l’engagement seront les garants de la pérennité du retail physique »

La transformation du retail s’accélère et les enjeux se révèlent multiples, de l’évolution du point de vente à une nécessaire réorganisation, en passant par l’innovation digitale, tous destinés à enrichir l’expérience client en magasin. Patricia Chatelain, directrice de l’innovation du Groupement Les Mousquetaires, partage sa vision des métamorphoses d’un secteur en continuelle mutation.