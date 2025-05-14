[Tribune] La 5G au service d’un futur plus durable

Recevoir des notifications sur les places de stationnement disponibles ou des avertissements sur la qualité de l’air sont des outils qui existent déjà. Cependant, le déploiement complet de la 5G permettra de décupler ce type d’applications au service des villes de demain. Selon une étude Ericsson, la 5G couvrira 25% du trafic mobile d’ici 2024, soit 40 % de la population mondiale. Vincent Barbelin, CTO chez Dell Technologies, nous livre son analyse.