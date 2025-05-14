[Tribune] L'expansion de la surface d'attaque, l’ennemi n°1 de la cybersécurité des entreprises

À l’heure où de nombreuses entreprises adoptent définitivement le travail à distance ou hybride, les menaces ne cessent de proliférer. Les cyberattaques ont de beaux jours devant elles. Zeki Turedi, directeur technique CrowdStrike pour la région EMEA, nous livre son analyse.