Dernières publications
[Tribune] L'expansion de la surface d'attaque, l’ennemi n°1 de la cybersécurité des entreprises
À l’heure où de nombreuses entreprises adoptent définitivement le travail à distance ou hybride, les menaces ne cessent de proliférer. Les cyberattaques ont de beaux jours devant elles. Zeki Turedi, directeur technique CrowdStrike pour la région EMEA, nous livre son analyse.
[Tribune] Cybercriminalité : la renaissance des acteurs étatiques
Zeki Turedi, Directeur technique EMEA chez CrowdStrike, revient sur les récentes découvertes d'attaques perpétrées par les Etats-nations ainsi que le développement de cet environnement de plus en plus inquiétant pour les infrastructures clés des différents pays.