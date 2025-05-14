Dernières publications

Zeki Turedi directeur technique CrowdStrike pour la région EMEA

[Tribune] L'expansion de la surface d'attaque, l’ennemi n°1 de la cybersécurité des entreprises

À l’heure où de nombreuses entreprises adoptent définitivement le travail à distance ou hybride, les menaces ne cessent de proliférer. Les cyberattaques ont de beaux jours devant elles. Zeki Turedi, directeur technique CrowdStrike pour la région EMEA, nous livre son analyse.
Zeki Turedi, Directeur technique EMEA chez CrowdStrike

[Tribune] Cybercriminalité : la renaissance des acteurs étatiques

Zeki Turedi, Directeur technique EMEA chez CrowdStrike, revient sur les récentes découvertes d'attaques perpétrées par les Etats-nations ainsi que le développement de cet environnement de plus en plus inquiétant pour les infrastructures clés des différents pays.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.