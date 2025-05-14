Événement 25 juin 2025

Quelles stratégies pour des CIO vraiment leaders de la transformation numérique ?

Porter le numérique au niveau le plus stratégique : voici le défi majeur des entreprises face aux impacts croissants du digital, qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux. Dans ce contexte, le rôle des décideurs du numérique prend une ampleur inédite, devenant l’architecte clé pour orchestrer ces transformations.