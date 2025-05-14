À venir
Événement 3 juin 2025
DATA Excellence Sprint [Ateliers & Dîner]
Dirigeants du numérique, IA, data et IT des grandes entreprises et organisations publiques, partagez vos problématiques opérationnelles entre pairs mardi 3 juin, 2025 à Paris. Une soirée pour confronter votre vision à celles des autres participants lors d’ateliers animés par des experts engagés.
Événement 4 juin 202
Accelerate Paris – Cloud hybride
IA, réglementation, géopolitique, virages du marché… Comment les entreprises relèvent-elles le défi d’une transformation résiliente ?
Événement 25 juin 2025
Quelles stratégies pour des CIO vraiment leaders de la transformation numérique ?
Porter le numérique au niveau le plus stratégique : voici le défi majeur des entreprises face aux impacts croissants du digital, qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux. Dans ce contexte, le rôle des décideurs du numérique prend une ampleur inédite, devenant l’architecte clé pour orchestrer ces transformations.
Événement 18 juin 2025
Diner de la rédaction
Automatisation, résilience, qualité de service… Comment mieux profiter des réseaux de demain ?
Évenement
Alliancy Elevate
Un programme pour les dirigeants acteurs du numérique (ESN, éditeurs, MSP...) qui veulent faire la différence dans un écosystème en mutation.