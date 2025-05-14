Highlights
Nomination
Adrien d’Ussel prend la tête de Bouygues Telecom Business Solution
La filière de services numériques du groupe Bouygues change de nom et nomme un nouveau directeur général : Adrien d’Ussel. Fidèle au groupe depuis 16 ans, le quarantenaire prend la tête de cette entité dédiée à l’accompagnement des organisations dans leur transformation technologique
Bruno Marie-Rose s’associe avec Alliancy !
Chez Alliancy, nous avons toujours cru que le numérique, lorsqu’il est utilisé avec ambition, responsabilité et intelligence, peut devenir un formidable levier de transformation à impact pour les organisations. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’annoncer notre collaboration avec Bruno Marie-Rose, dont le parcours exceptionnel allie dépassement de soi, leadership et capacité à mobiliser autour de grands projets collectifs.
Un trio de dirigeantes pour faire accélérer Numeum dans une nouvelle ère
La première organisation des professionnels du numérique en France se dote d’une nouvelle déléguée générale et d’une nouvelle déléguée générale adjointe, qui viennent renforcer l’orientation prise par la présidente Véronique Torner depuis un an. Valérie Dagand et Isabelle Zablit-Schmitz s’appuie sur une grande expérience du public comme du privé.
[Nomination] Isabelle Fraine est nommée Directrice générale France de Google Cloud
Isabelle Fraine prend ainsi la direction des équipes, de la stratégie de croissance et du développement commercial des activités cloud de Google en France, l’un des marchés prioritaires dans la région EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique) et reportera à Anthony Cirot, qui devient vice-président EMEA Sud.
[Nomination] Hervé Mignot est nommé Chief AI Officer d’European Digital Group
European Digital Group, une entreprise importante dans le domaine de l'accélération digitale, a récemment désigné Hervé Mignot en tant que Chief AI Officer. Sa mission sera de développer l'offre en Intelligence Artificielle du groupe et de superviser la transformation vers l'IA de ses filiales.
[Nomination] Jimena Almendares est nommée Chief Digital Officer de Decathlon
Avec plus de 20 ans d'expérience axée sur l’innovation, Jimena apporte à Decathlon sa très riche expertise managériale ainsi que son savoir-faire dans l’animation d’équipes multidisciplinaires réparties dans plusieurs zones géographiques. Son parcours professionnel s'est forgé au sein de 16 pays, l'amenant à constituer avec succès des équipes en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie et à développer une vision internationale et multiculturelle d'exception.
[Nomination] Elisabeth Moreno est nommée présidente de la Fondation Femmes@Numérique
Femmes@Numérique annonce la nomination à la présidence de la Fondation Femmes@Numérique d’Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l’Egalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances. Elle succède ainsi à Henri d’Agrain
[Nomination] Véronique Torner est la première femme nommée à la présidence de Numeum
Véronique Torner, entrepreneure et membre du comex du groupe Smile, était jusqu’à présent vice-présidente en charge du Numérique responsable au sein de Numeum.
[Nomination] Michel Combot est nommé Délégué Général de Numeum
Numeum, organisation représentant l’écosystème numérique en France, renforce sa direction avec l’arrivée de Monsieur Michel Combot au poste de Délégué Général
[Nomination] Yannick Combourieu est nommé directeur produits de SNCF Connect & Tech
SNCF Connect & Tech, filiale digitale de SNCF Voyageurs, annonce la nomination de Yannick Combourieu au poste de Directeur Produits. Il rejoint à ce titre le Comité de Direction de l’entreprise, dirigée par Anne Pruvot, avec pour mission de contribuer à la feuille de route 2025.
[Nomination] Boun-Ngy Chhuon est nommé Directeur Délégué de Numeum
Numeum, organisation représentant l’écosystème numérique en France, renforce sa direction avec l’arrivée de Boun-Ngy Chhuon au poste de Directeur Délégué
[Nomination] Luména Duluc est nommée directrice du Clusif
Le Clusif a annoncé la nomination de Luména Duluc au poste de directrice. Cette nomination est une marque de confiance envers celle qui a su faire preuve d'un engagement sans faille en tant que déléguée générale de l'association depuis 2017.
[Nomination] Iliad nomme une direction générale dédiée à Free
Nicolas Thomas et Thomas Robin exercent des responsabilités depuis plus de dix ans au sein du Groupe Iliad, à la fois en Italie et en France.
[Nomination] Le collectif Confiance.ai fait évoluer la gouvernance du programme
Fabien Mangeant et Juliette Mattioli respectivement élus président du comité de direction et présidente du comité de pilotage du programme Confiance.ai
[Nomination] Guillaume Avrin nommé coordinateur national pour l’intelligence artificielle
Nomination de M. Guillaume Avrin, premier expert français qualifié par le Cofrac en IA. au poste de coordinateur national pour l’intelligence artificielle
[Nomination] Nadim Bel Lallahom est nommé Président de Diversidays
Diversidays, association nationale d'égalité des chances créée en 2017 qui prône le numérique comme accélérateur de diversité, a annoncé la nomination de Nadim Bel Lallahom au poste de Président.
[Nomination] Véronique Torner est nommée Vice-Présidente de Numeum
Véronique Torner, administratrice de Numeum et engagée de longue date en faveur du numérique responsable, a été nommée Vice-Présidente
[Nomination] Nicolas Dupouy est nommé Chief Technical Officer de LinkCy
En rejoignant la fintech LinkCy en tant que Chief Technical Officer, Nicolas Dupouy apporte sa vision et ses compétences chez les plus grands financiers.
Luc Rémont arrive chez EDF
Emmanuel Macron a tranché : Luc Rémont, actuel responsable des affaires internationales de Schneider Electric, succédera à Jean-Bernard Lévy à la tête d'EDF.
[Nomination] Valentin Hueber est nommé délégué général de l’Acsel
L’association de l’économie numérique (ACSEL) a annoncé le 13 septembre dernier l’arrivée de Valentin Hueber au poste de Délégué Général de l’association
[Nomination] Aliette Mousnier-Lompré est nommée Directrice générale d’Orange Business Services
Aliette Mousnier-Lompré est nommée Directrice générale d’Orange Business Services. Elle fera partie du Comité exécutif du Groupe. Face à un secteur en pleine mutation après la crise sanitaire, Aliette sera chargée de piloter la transformation d’Orange Business Services
[Nomination] Cristina Monnoyeur est nommée Chief of Staff de XXII
XXII annonce la nomination de Cristina Monnoyeur au poste stratégique de Chief of Staff. Cristina a pris ses fonctions en mars dernier chez XXII, après presque 20 ans passées aux Opérations chez L'Oréal. Cristina Monnoyeur va mettre son expérience au service de l'industrialisation de XXII
[Nomination] Guillaume Chaigneau est nommé Country Manager de Xiaomi France
Guillaume Chaigneau accède au poste de Country Manager de Xiaomi France. A ce titre, il a pour objectif de définir et déployer la stratégie de développement de Xiaomi en France. Comptant plus 20 ans d’expérience dans le secteur des nouvelles technologies et les télécommunications, Guillaume Chaigneau a participé au développement stratégique et commercial de grands groupes en France et à l’international.
[Nomination] Gwilherm Le Donné est nommé directeur général de BPCE Solutions informatiques
Gwilherm Le Donné, ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Télécom Paris, est nommé directeur général de BPCE Solutions informatiques, directement rattaché à Laurent Benatar, directeur général Technologies et Opérations et membre du comité de direction générale du Groupe BPCE.
[Nomination] Frédéric Brousse est nommé Directeur Général de DocuSign France
DocuSign annonce la nomination de Frédéric Brousse au poste de directeur général pour sa filiale française. Frédéric a rejoint DocuSign en 2019 ...