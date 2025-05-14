Highlights

[Nomination] Jimena Almendares est nommée Chief Digital Officer de Decathlon

Avec plus de 20 ans d'expérience axée sur l’innovation, Jimena apporte à Decathlon sa très riche expertise managériale ainsi que son savoir-faire dans l’animation d’équipes multidisciplinaires réparties dans plusieurs zones géographiques. Son parcours professionnel s'est forgé au sein de 16 pays, l'amenant à constituer avec succès des équipes en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie et à développer une vision internationale et multiculturelle d'exception.