Highlights

Adrien d’Ussel prend la tête de Bouygues Telecom Business Solution

La filière de services numériques du groupe Bouygues change de nom et nomme un nouveau directeur général : Adrien d’Ussel. Fidèle au groupe depuis 16 ans, le quarantenaire prend la tête de cette entité dédiée à l’accompagnement des organisations dans leur transformation technologique

Bruno Marie-Rose s’associe avec Alliancy !

Chez Alliancy, nous avons toujours cru que le numérique, lorsqu’il est utilisé avec ambition, responsabilité et intelligence, peut devenir un formidable levier de transformation à impact pour les organisations. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’annoncer notre collaboration avec Bruno Marie-Rose, dont le parcours exceptionnel allie dépassement de soi, leadership et capacité à mobiliser autour de grands projets collectifs.
BrunoMR

Un trio de dirigeantes pour faire accélérer Numeum dans une nouvelle ère

La première organisation des professionnels du numérique en France se dote d’une nouvelle déléguée générale et d’une nouvelle déléguée générale adjointe, qui viennent renforcer l’orientation prise par la présidente Véronique Torner depuis un an. Valérie Dagand et Isabelle Zablit-Schmitz s’appuie sur une grande expérience du public comme du privé.
[Nomination] Isabelle Fraine est nommée Directrice générale France de Google Cloud

Isabelle Fraine prend ainsi la direction des équipes, de la stratégie de croissance et du développement commercial des activités cloud de Google en France, l’un des marchés prioritaires dans la région EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique) et reportera à Anthony Cirot, qui devient vice-président EMEA Sud.
Isabelle Fraine nommée Directrice générale France de Google Cloud

[Nomination] Hervé Mignot est nommé Chief AI Officer d’European Digital Group

European Digital Group, une entreprise importante dans le domaine de l'accélération digitale, a récemment désigné Hervé Mignot en tant que Chief AI Officer. Sa mission sera de développer l'offre en Intelligence Artificielle du groupe et de superviser la transformation vers l'IA de ses filiales.
Hervé Mignot, Chief AI Officer d’EDG

[Nomination] Jimena Almendares est nommée Chief Digital Officer de Decathlon

Avec plus de 20 ans d'expérience axée sur l’innovation, Jimena apporte à Decathlon sa très riche expertise managériale ainsi que son savoir-faire dans l’animation d’équipes multidisciplinaires réparties dans plusieurs zones géographiques. Son parcours professionnel s'est forgé au sein de 16 pays, l'amenant à constituer avec succès des équipes en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie et à développer une vision internationale et multiculturelle d'exception.
Jimena Almendares est nommée Chief Digital Officer de Decathlon

[Nomination] Elisabeth Moreno est nommée  présidente de la Fondation Femmes@Numérique

Femmes@Numérique annonce la nomination à la présidence de la Fondation Femmes@Numérique d’Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l’Egalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances. Elle succède ainsi à Henri d’Agrain
Elisabeth Moreno présidente de la Fondation FemmesNumérique

[Nomination] Véronique Torner est la première femme nommée à la présidence de Numeum

Véronique Torner, entrepreneure et membre du comex du groupe Smile, était jusqu’à présent vice-présidente en charge du Numérique responsable au sein de Numeum.
Torner-Véronique

[Nomination] Michel Combot est nommé Délégué Général de Numeum

Numeum, organisation représentant l’écosystème numérique en France, renforce sa direction avec l’arrivée de Monsieur Michel Combot au poste de Délégué Général
Michel Combot est nommé Délégué Général de Numeum

[Nomination] Yannick Combourieu est nommé directeur produits de SNCF Connect & Tech

SNCF Connect & Tech, filiale digitale de SNCF Voyageurs, annonce la nomination de Yannick Combourieu au poste de Directeur Produits. Il rejoint à ce titre le Comité de Direction de l’entreprise, dirigée par Anne Pruvot, avec pour mission de contribuer à la feuille de route 2025.
Yannick Combourieu est nommé directeur produits de SNCF Connect & Tech

[Nomination] Boun-Ngy Chhuon est nommé Directeur Délégué de Numeum

Numeum, organisation représentant l’écosystème numérique en France, renforce sa direction avec l’arrivée de Boun-Ngy Chhuon au poste de Directeur Délégué
Boun-Ngy CHHUON nommé Directeur Délégué

[Nomination] Luména Duluc est nommée directrice du Clusif

Le Clusif a annoncé la nomination de Luména Duluc au poste de directrice. Cette nomination est une marque de confiance envers celle qui a su faire preuve d'un engagement sans faille en tant que déléguée générale de l'association depuis 2017.
Luména Duluc est nommée directrice du Clusif

[Nomination] Iliad nomme une direction générale dédiée à Free

Nicolas Thomas et Thomas Robin exercent des responsabilités depuis plus de dix ans au sein du Groupe Iliad, à la fois en Italie et en France.
Nicolas Thomas et Thomas Robin

[Nomination] Le collectif Confiance.ai fait évoluer la gouvernance du programme

Fabien Mangeant et Juliette Mattioli respectivement élus président du comité de direction et présidente du comité de pilotage du programme Confiance.ai
JULIETTE MATTIOLI ET FABIEN MANGEANT

[Nomination] Guillaume Avrin nommé coordinateur national pour l’intelligence artificielle

Nomination de M. Guillaume Avrin, premier expert français qualifié par le Cofrac en IA. au poste de coordinateur national pour l’intelligence artificielle
M. Guillaume Avrin

[Nomination] Nadim Bel Lallahom est nommé Président de Diversidays

Diversidays, association nationale d'égalité des chances créée en 2017 qui prône le numérique comme accélérateur de diversité, a annoncé la nomination de Nadim Bel Lallahom au poste de Président.
Nadim Bel Lallahom, Président de Diversidays

[Nomination] Véronique Torner est nommée Vice-Présidente de Numeum

Véronique Torner, administratrice de Numeum et engagée de longue date en faveur du numérique responsable, a été nommée Vice-Présidente
Véronique Torner, présidente du Syntec Numérique.

[Nomination] Nicolas Dupouy est nommé Chief Technical Officer de LinkCy

En rejoignant la fintech LinkCy en tant que Chief Technical Officer, Nicolas Dupouy apporte sa vision et ses compétences chez les plus grands financiers.
Nicolas Dupouy est nommé Chief Technical Officer de LinkCy

Luc Rémont arrive chez EDF

Emmanuel Macron a tranché : Luc Rémont, actuel responsable des affaires internationales de Schneider Electric, succédera à Jean-Bernard Lévy à la tête d'EDF.
Luc Remont @SchneiderElectric

[Nomination] Valentin Hueber est nommé délégué général de l’Acsel

L’association de l’économie numérique (ACSEL) a annoncé le 13 septembre dernier l’arrivée de Valentin Hueber au poste de Délégué Général de l’association
Valentin Hueber, Délégué Général de l'ACSEL ( DR )

[Nomination] Aliette Mousnier-Lompré est nommée Directrice générale d’Orange Business Services

Aliette Mousnier-Lompré est nommée Directrice générale d’Orange Business Services. Elle fera partie du Comité exécutif du Groupe. Face à un secteur en pleine mutation après la crise sanitaire, Aliette sera chargée de piloter la transformation d’Orange Business Services
Aliette Mousnier-Lompré

[Nomination] Cristina Monnoyeur est nommée Chief of Staff de XXII

XXII annonce la nomination de Cristina Monnoyeur au poste stratégique de Chief of Staff. Cristina a pris ses fonctions en mars dernier chez XXII, après presque 20 ans passées aux Opérations chez L'Oréal. Cristina Monnoyeur va mettre son expérience au service de l'industrialisation de XXII
Cristina Monnoyeur, Chief of Staff XXII

[Nomination] Guillaume Chaigneau est nommé Country Manager de Xiaomi France

Guillaume Chaigneau accède au poste de Country Manager de Xiaomi France. A ce titre, il a pour objectif de définir et déployer la stratégie de développement de Xiaomi en France. Comptant plus 20 ans d’expérience dans le secteur des nouvelles technologies et les télécommunications, Guillaume Chaigneau a participé au développement stratégique et commercial de grands groupes en France et à l’international.
Guillaume Chaigneau est nommé Country Manager de Xiaomi France

[Nomination] Gwilherm Le Donné est nommé directeur général de BPCE Solutions informatiques

Gwilherm Le Donné, ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Télécom Paris, est nommé directeur général de BPCE Solutions informatiques, directement rattaché à Laurent Benatar, directeur général Technologies et Opérations et membre du comité de direction générale du Groupe BPCE.
Gwilherm Le Donné, directeur général de BPCE Solutions

[Nomination] Frédéric Brousse est nommé Directeur Général de DocuSign France

DocuSign annonce la nomination de Frédéric Brousse au poste de directeur général pour sa filiale française. Frédéric a rejoint DocuSign en 2019 ...
Frederic Brousse Docusign
