spécial vivatech 2026
Une édition consacrée aux alliances et à la souveraineté
Innovations, intelligence artificielle et souveraineté numérique, retrouvez dans ce dossier spécial consacré à VivaTech les temps forts de l'édition 2026.
Vivatech 2026
La France et l'Allemagne définissent une souveraineté européenne
De la French Tech au partenariat franco-allemand, la première journée de Vivatech 2026 s’est placée sous le signe des alliances.
vivatech 2026
Transition écologique et IA : la Caisse des Dépôts mobilise 18 milliards d'euros pour son programme « Horizon Numérique 2030 »
Entre souveraineté numérique et transition écologique, le ministre Mathieu Lefèvre et le DG de la CDC Olivier Sichel affichent une même feuille de route pour l'IA.
Vivtatech 2026
De l'automobile à l'IA, l'industrie européenne bute sur le même mur énergétique
Sans capacité de production, de stockage et de distribution suffisante, l'Europe risque de voir ses ambitions en matière d'intelligence artificielle se heurter à une limite très physique : celle des mégawatts disponibles.
vivatech 2026
Le pari de la start-up nation sous le regard de Macron
Dix ans après avoir lancé l'idée de start-up nation, Emmanuel Macron a arpenté les allées de Vivatech aux côtés de Narendra Modi. Bilan : les investissements ont triplé en une décennie.
vivatech 2026
Qui est ChapsVision, le tombeur de Palantir au sein de l’Etat français ?
Fondé par un français, le groupe européen de data intelligence met fin à dix ans de collaboration des renseignements intérieurs avec le géant américain controversé. Méconnu du grand public, ChapsVision connait une croissance particulièrement soutenue depuis sept ans. Récit d’une success story.
vivatech 2026
Orange et le CEA s'allient sur les communications sémantiques pour l'IA
Les deux acteurs lancent un laboratoire commun de cinq ans dédié aux communications sémantiques, une technologie clé pour des réseaux plus sobres et nativement pensés pour l'IA.
vivatech 2026
Le chercheur Yann LeCun défend le droit des États à disposer d'une IA souveraine
Yann LeCun a défendu la souveraineté IA des États à VivaTech et appelle à un modèle ouvert. Il critique l'accès restreint d'Anthropic à Mythos 5, y voyant "arrogance" et "contrôle".
vivatech 2026
Bull et Foxconn lancent la fabrication européenne des serveurs NVIDIA Vera Rubin NVL72
Bull et Foxconn fabriqueront la nouvelle plateforme NVIDIA Vera Rubin NVL72 en République tchèque. Elle sera assemblée à Angers pour ancrer une chaîne d'approvisionnement IA souveraine.
vivatech 2026
France 2030 sélectionne 28 nouveaux projets IA, avec un accent sur la santé et l'industrie
L'État a dévoilé 28 nouveaux lauréats de l'appel à projets “Pionniers de l'IA”. La santé, l'industrie et la souveraineté numérique concentrent l'essentiel des initiatives retenues.
vivatech 2026
Une agence autonome pour propulser la recherche française dans la course mondiale
Bpifrance présente au ministre de l’Économie les conclusions de son dernier rapport : la recherche française a besoin d’une agence plus libre.
Entretien
"Sur son stand à VivaTech, la SNCF accueille plus de 30 startups"
A l'occasion de VivaTech, Julien Nicolas, Directeur Numérique, IA Groupe et e.SNCF Solutions, résume les sujets clés d'innovation numérique pour le groupe ferroviaire français.
Mixitech
VivaTech : cinq fondatrices en finale face au mur du financement
VivaTech a dévoilé le 28 avril les cinq finalistes 2026 du Female Founder Award. Issues de 85 pays, elles pitcheront le 18 juin à Paris dans un contexte de sous-financement persistant.