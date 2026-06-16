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Dinum

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À propos

La direction interministérielle du numérique (DINUM) a pour mission d’élaborer la stratégie numérique de l’État et de piloter sa mise en œuvre. Elle a pour objectif de rendre l’État plus efficace, plus simple et plus souverain grâce au numérique et collabore à cet effet avec l’ensemble des directions numériques des ministères et ses partenaires.

En tant que cheffe de file du numérique de l’État, elle exerce aussi les fonctions de « DRH de la filière numérique de l’État », « chief technical officer de l’État » et de « chief data officer de l’État ». Elle est placée sous l’autorité conjointe du Premier ministre et du ministre de l’Action et des Comptes publics. Elle est également à la disposition du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique dans le cadre de l'exercice de ses attributions relatives au numérique.

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