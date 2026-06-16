Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour permettre aux personnes en situation de précarité sociale et numérique d'accéder aux outils en ligne devenus indispensables. Être coupé d'internet aujourd'hui, c'est être exclu de services essentiels de la vie quotidienne, c'est s'éloigner du retour à l'emploi, du lien social.



L'association a la particularité de travailler sur les 3 aspects de la précarité numérique : l'accès au matériel, l'accès aux moyens de connexion et l'accompagnement vers des compétences essentielles.

A ce jour, plus de 210 000 personnes ont pu être aidées au sein de lieux d'accueil ou de Relais Numériques partenaires.