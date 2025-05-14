HP Inc. est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies pour le Futur du Travail. Présent dans plus de 180 pays, HP conçoit et distribue une large gamme de produits et services IA, innovants et adaptés aux environnements de travail hybrides.

HP fait coïncider le développement des entreprises avec l’épanouissement des utilisateurs.

HP Inc. (NYSE : HPQ) conçoit et commercialise des PC, stations de travail, imprimantes et solutions de sécurité à destination des entreprises et des particuliers. Issu de la scission de Hewlett-Packard en 2015, le groupe emploie environ 55 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 55,3 milliards de dollars sur son exercice fiscal 2025.

En France, HP est dirigé par Cédric Coutat. Le groupe structure aujourd'hui son offre autour de trois axes : le PC augmenté par l'intelligence artificielle, la cybersécurité matérielle des terminaux avec sa suite HP Wolf Security, et la transformation des environnements de travail hybrides.

Plus d'information ici : http://www.hp.com