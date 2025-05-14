Dernières publications

Cybercriminalité et contrefaçon en ligne

[Tribune] Cybercriminalité et contrefaçon en ligne : une nécessaire alliance entre l’État et les acteurs privés

Avec l’avènement des réseaux sociaux et des sites de vente en ligne, nul ne peut se considérer à l'abri de la cybercriminalité. La simplicité d’accès au digital, à Internet, facilite la croissance de réseaux cybercriminels spécialisés dans la contrefaçon ou les fraudes en ligne. L’État français n'a, quant à lui, plus les moyens financiers ni humains de stopper seul ces activités et leurs responsables.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.