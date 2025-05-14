Le digital ou l’illusion de l’innovation

Le 24 mai 2017, Mickey Drexler, fondateur de J.Crew, « la marque qui affole les modeuses aux quatre coins du globe », se confessait auprès du Wall Street Journal à la suite de son éviction pour des comptes dans le rouge : « Si je pouvais revenir dix ans en arrière, j’aurais fait les choses plus tôt », disait-il à propos du numérique. De même, constatait Mike Edwards : « C’est un tsunami digital qui s’est abattu sur le retail », après le dépôt de bilan de Borders, l’un des principaux réseaux de librairies aux Etats-Unis, dont il fut le dernier président.