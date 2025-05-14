Dernières publications

fondateur et dirigeant de VUCA Strategy

Le digital ou l’illusion de l’innovation

Le 24 mai 2017, Mickey Drexler, fondateur de J.Crew, « la marque qui affole les modeuses aux quatre coins du globe », se confessait auprès du Wall Street Journal à la suite de son éviction pour des comptes dans le rouge : « Si je pouvais revenir dix ans en arrière, j’aurais fait les choses plus tôt », disait-il à propos du numérique. De même, constatait Mike Edwards : « C’est un tsunami digital qui s’est abattu sur le retail », après le dépôt de bilan de Borders, l’un des principaux réseaux de librairies aux Etats-Unis, dont il fut le dernier président.
Jean-Paul-Crenn INTERNET DES OBJETS

L’IOT n’est pas une question d’internet et d’objets

L’Internet des Objets, ce n’est pas une question d’Objets reliés entre eux par de l’Internet. Si ce n’était que cela ce ne serait pas très intéressant pour les utilisateurs – ce qui explique l’échec des premiers objets connectés, de l’iWatch d’Apple au Mother Sense.

VUCA : le salut des entreprises face à l’uberisation

Depuis la crise bancaire et financière de 2008, tout un chacun - particuliers, entreprises, gouvernements - a pris conscience que notre environnement a changé en profondeur.
