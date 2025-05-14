Dernières publications
Le digital ou l’illusion de l’innovation
Le 24 mai 2017, Mickey Drexler, fondateur de J.Crew, « la marque qui affole les modeuses aux quatre coins du globe », se confessait auprès du Wall Street Journal à la suite de son éviction pour des comptes dans le rouge : « Si je pouvais revenir dix ans en arrière, j’aurais fait les choses plus tôt », disait-il à propos du numérique. De même, constatait Mike Edwards : « C’est un tsunami digital qui s’est abattu sur le retail », après le dépôt de bilan de Borders, l’un des principaux réseaux de librairies aux Etats-Unis, dont il fut le dernier président.
L’IOT n’est pas une question d’internet et d’objets
L’Internet des Objets, ce n’est pas une question d’Objets reliés entre eux par de l’Internet. Si ce n’était que cela ce ne serait pas très intéressant pour les utilisateurs – ce qui explique l’échec des premiers objets connectés, de l’iWatch d’Apple au Mother Sense.