Gabriel Chaher

Tout comme le climat, les données aussi se réchauffent

[EXCLUSIF] L’été 2017 fut, pour la France le deuxième plus chaud depuis 1990. La preuve, même pour les esprits les plus obtus, que le réchauffement climatique est une réalité et que, sans effort concertés de notre part, les dégâts seront conséquents. Toutefois, je ne suis pas ici pour vous parler de météo, mais de données.