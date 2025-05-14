Gabriel Chaher

Dernières publications
Industrie du stockage : du stockage hors site au stockage hors ligne
À en juger par le nombre croissant d’entreprises qui migrent vers le Cloud et ne jurent que par cette plate-forme pour le stockage, le Cloud a assurément le vent en poupe.
Tout comme le climat, les données aussi se réchauffent
[EXCLUSIF] L’été 2017 fut, pour la France le deuxième plus chaud depuis 1990. La preuve, même pour les esprits les plus obtus, que le réchauffement climatique est une réalité et que, sans effort concertés de notre part, les dégâts seront conséquents. Toutefois, je ne suis pas ici pour vous parler de météo, mais de données.
Gestion des données : conséquences de la politique fédérale des Etats-Unis relative aux véhicules automatisés
Aux Etats-Unis, la politique fédérale relative aux véhicules automatisés récemment publiée par le département des transports (DOT) fournit des directives réglementaires applicables au développement de véhicules autonomes.