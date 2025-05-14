Dernières publications

Jean-Pierre Carlin de LogRhythm - Nouveau vol de données chez Orange : multiplication préoccupante des cyber-attaques

Après avoir été victime d’une cyber-attaque touchant près de 800 000 clients en février, l’opérateur téléphonique Orange vient de reconnaître avoir été à nouveau la cible de hackers, via sa plateforme technique d’envoi de courriers électroniques et de SMS servant à envoyer des offres commerciales.
En France, Patrick Pailloux, Directeur Général de l’ANSSI, s’est exprimé lors des dernières Assises de la Sécurité (lire notre dossier : « Cybersécurité, où sont vos données critiques ? ») sur le besoin urgent pour les entreprises et les organismes gouvernementaux de s’assurer un haut niveau de sécurité inhérent aux systèmes industriels critiques. Le gouvernement vient appuyer le positionnement de l’ANSSI face à cette vulnérabilité des systèmes de contrôle-commande industriels via un projet de loi prévoyant que l’Etat puisse règlementer la protection des systèmes d’information critiques des Opérateurs d’importance vitale (OIV), c’est-à-dire les hôpitaux, les banques ou encore les acteurs dans le secteur de l’énergie (nucléaire, eau, électricité, etc.), des télécoms et des transports.

Jean-Pierre Carlin – La vulnérabilité des systèmes SCADA, une découverte mondiale et une réalité française

Il y a peu aux États-Unis, des chercheurs ont identifié 25 vulnérabilités zero-day dans des logiciels de contrôle industriel d’une seule entreprise, et plus précisément au sein de ses systèmes de gestion SCADA.
