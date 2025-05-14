Jean-Pierre Carlin de LogRhythm - Nouveau vol de données chez Orange : multiplication préoccupante des cyber-attaques

Après avoir été victime d’une cyber-attaque touchant près de 800 000 clients en février, l’opérateur téléphonique Orange vient de reconnaître avoir été à nouveau la cible de hackers, via sa plateforme technique d’envoi de courriers électroniques et de SMS servant à envoyer des offres commerciales.