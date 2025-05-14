NIS 2, c’est maintenant ! Faut-il avoir peur ?

Dans sa nouvelle chronique, Eric Barbry revient sur l’actualité du 18 octobre, date à laquelle la directive européenne NIS 2 devait être transposée dans chaque Etat membre. En la matière, la France est en retard, mais cela ne signifie pas que les prochaines semaines vont être tranquilles pour les entreprises. Alors, que regarder en priorité ?