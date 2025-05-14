Dernières publications
Chronique
Réglementation IT : les grandes dates à ne pas rater en 2026
Dans cette chronique, l'avocat Eric Barbry détaille les nouvelles obligations qui vont s'imposer aux organisations dans l'année à venir, ainsi que les textes qui pourraient s'ajouter à l'équation.
IT & RH : quand la Cour de cassation s’en mêle et s’emmêle
Notre chroniqueur Eric Barbry revient sur deux décisions récentes de la Cour de cassation qui pourraient compliquer la rentrée des entreprises.
Introduction de l'IA dans l'entreprise : le CSE peut-il tout bloquer ?
Notre chroniqueur Eric Barbry revient sur la question délicate des consultations du Comité social et économique d'une entreprise quand celle-ci déploie l'intelligence artificielle en son sein. Un sujet plus complexe qu'il n'y parait.
Protection des données : la médecine du travail face à une obligation de conformité XXL
Dans sa nouvelle chronique, Eric Barbry analyse le rapport particulier que les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) entretiennent avec le règlement général pour la protection des données (RGPD). Des obligations qui peuvent les empêcher d’exercer.
Réglementation DORA : les six urgences à traiter pour ceux qui sont en retard
Dans sa dernière chronique de l’année, Eric Barbry revient sur l’échéance du 17 janvier 2025, qui verra l’entrée en application de DORA. Il en tire six commandements qu’il adresse à tous ceux qui n’auraient pas encore fait le nécessaire.
NIS 2, c’est maintenant ! Faut-il avoir peur ?
Dans sa nouvelle chronique, Eric Barbry revient sur l’actualité du 18 octobre, date à laquelle la directive européenne NIS 2 devait être transposée dans chaque Etat membre. En la matière, la France est en retard, mais cela ne signifie pas que les prochaines semaines vont être tranquilles pour les entreprises. Alors, que regarder en priorité ?
Mise en examen du patron de Telegram : atteinte à la liberté ou bon sens juridique ?
Notre chroniqueur Eric Barbry décrypte les questionnements que soulève l'affaire "Pavel Durov", du nom du dirigeant du réseau Telegram, arrêté et mis en examen récemment en France. Un sujet qui ne se limite pas à cette actualité.
Accessibilité numérique et outils éducatifs : coup de chapeau au Tribunal administratif de Paris
Notre chroniqueur Eric Barbry revient sur une récente (et rare) décision de justice concernant l’accessibilité numérique. Pour lui, les progrès qu’elle implique sont malheureusement contrebalancés par au moins un défaut majeur.
Cyberattaque : un employeur peut-il se retourner contre son DSI ou RSSI ?
Notre chroniqueur invité Eric Barbry analyse la notion de responsabilité autour de la protection des entreprises et en cas de cyberattaques. A quel point les évolutions récentes changent-elles la donne pour les directions du numérique ?
AI Act : apprenez à reconnaître les fake news !
A quelques semaines de la publication officielle du règlement européen sur l’intelligence artificielle, notre chroniqueur invité Eric Barbry s’agace
Usage abusif des données personnelles : quand la CJUE joue avec la peur
Pour notre chroniqueur Eric Barbry, l'année 2024 commence par un "coup de gueule" concernant un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne
Cyberattaques : la plainte pénale obligatoire dès avril 2023. Comment réagir en 6 étapes ?
Dans sa nouvelle chronique juridique, Eric Barbry revient sur l’échéance du 25 avril 2023 qui prévoit qu’aucun assuré ne sera indemnisé des préjudices et pertes causés par une attaque informatique s’il n’a pas déposé plainte dans les 72h.
[Chronique] Le « data scraping » légalisé aux Etat-Unis, la France va-t-elle suivre ?
Peut-on extraire des données d’applications ou sites publics pour une utilisation tierce (et souvent, le business qui va avec) ? Les Etats-Unis ont tranché, contrairement à la France, rapporte notre chroniqueur.
[Chronique] Accès des salariés à leurs données personnelles : un résultat désastreux pour le dernier avis de la Cnil
Eric Barbry analyse un récent avis de la Cnil sur le droit d’accès des salariés à leurs données et courriers professionnels : si l’idée est bonne, notre chroniqueur dénonce les effets induits pour les entreprises.
[Chronique] Ventes aux enchères de NFT, un bouleversement digital audacieux
Dans sa nouvelle chronique, l’avocat Eric Barbry tire son chapeau devant la révolution en cours dans le monde de la vente aux enchères, face à l’urgence de la croissance du marché des NFT.
[Chronique] Quel numérique pour demain… sur le plan juridique ?
Poids des plateformes, arsenal juridique dépassé, liberté d’expression… Notre chroniqueur Eric Barbry partage son regard d’avocat sur les futurs enjeux que lui ont inspiré notre question « Quel numérique voulons-nous pour demain ? ».
[Chronique] Phénomène des NFT et régime fiscal : à quand une vraie réponse ?
Notre chroniqueur Eric Barbry analyse le contexte juridique autour de l’une des récentes coqueluches médiatiques du numérique : les NFT. Et souligne qu’une question majeure reste encore sans réponse…
[Chronique] Transferts de données hors de l’UE : Mikado juridique à partir du 27 septembre
Notre chroniqueur Eric Barbry revient sur la prochaine échéance juridique qui doit préoccuper les entreprises en transformation numérique : l’évolution des modalités encadrant les flux de données à caractère personnel qui quittent l’Europe.
[Chronique] Ransomware : faut-il mieux payer un voyou ou laisser crever une entreprise ?
Notre chroniqueur Eric Barbry livre son opinion sur le paiement des rançons pour les entreprises qui subissent une cyberattaque par rançongiciel.
[Chronique] RGPD/PIA : fin de la récréation le 25 mai 2021
Notre chroniqueur Eric Barbry analyse la prochaine deadline juridique importante pour les entreprises. Le 24 mai 2021 à minuit, le délai de 3 ans laissé aux organisations pour faire leurs PIA arrive à son terme. Et ceux qui le dépasseront seront en infraction avec le RGPD.
[Chronique] J-30 pour les cookies
Notre chroniqueur Eric Barbry tire la sonnette d’alarme sur le prochain grand changement en matière de règle numérique : le sujet des cookies est-il pris assez au sérieux ? Il partage les 11 actions à mener pour vérifier sa conformité.
[Chronique] 2021, un millésime pour les juristes ?
Personne ne regrettera 2020, à cause du Covid évidemment… mais 2020 a aussi été une petite année pour les juristes. Pas de grande innovation, ni de nouvelles grandes obligations et même pas de grandes décisions à se mettre sous la dent. 2021 sera bien différente.
[Chronique] Cookies : l’indigestion nous gagne
Vous aimez les cookies ? La Cnil, non, c’est assez connu. Et le 1er octobre elle a publié deux délibérations qui pourraient en signer la mort, mécaniquement dès 2021, même si aucune date d’entrée en vigueur précise n’a été indiquée.
[Chronique juridique] Contenus haineux et loi Avia : le camouflé du Conseil constitutionnel
L’objectif de la loi Avia était louable, lutter contre les contenus haineux, le harcèlement, le racisme... Mais les moyens pour y parvenir sont totalement à côté de la plaque… Résultat, une décision de censure du Conseil constitutionnel.