[Tribune] Cybercriminalité et contrefaçon en ligne : une nécessaire alliance entre l’État et les acteurs privés

Avec l’avènement des réseaux sociaux et des sites de vente en ligne, nul ne peut se considérer à l'abri de la cybercriminalité. La simplicité d’accès au digital, à Internet, facilite la croissance de réseaux cybercriminels spécialisés dans la contrefaçon ou les fraudes en ligne. L’État français n'a, quant à lui, plus les moyens financiers ni humains de stopper seul ces activités et leurs responsables.