Android TV : les opérateurs et la course à l’expérience client

Alors que SFR a décidé en mars dernier de retirer sa box Android TV, à l’issue de quelques mois de commercialisation, en affirmant le souhait de garder la maîtrise de sa box, Bouygues Télécom et Free viennent de lancer des box ultra HD à prix mini, également sous Android TV.