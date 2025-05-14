Dernières publications

Le E-commerce dans la beauté : la conquête du client à l'heure de l'expérience digitale

En France en 2015, le e-commerce pèse 56 milliards d’euros, dont seulement 1% par la beauté. Sur internet, les volumes de transactions sont fortement corrélés à la qualité et la fluidité de l’expérience utilisateur.
Premier anniversaire de Netflix en France : Une belle trajectoire et une équation en devenir

Netflix, tout comme ses camarades du club des « NATU » (NATU : Netflix Airbnb Tesla Uber) insuffle un air de révolution à l’ancienne industrie de la location de DVD, grâce au numérique.
Android TV : les opérateurs et la course à l’expérience client

Alors que SFR a décidé en mars dernier de retirer sa box Android TV, à l’issue de quelques mois de commercialisation, en affirmant le souhait de garder la maîtrise de sa box, Bouygues Télécom et Free viennent de lancer des box ultra HD à prix mini, également sous Android TV.
La SIM d’Apple intégrée aux iPad : une annonce en sous-marin et … un effet papillon !

Apple, bien connu pour sa stratégie de communication basée en grande partie sur la non-communication, a poussé plus loin encore la discrétion avec sa SIM intégrée : l’« Apple SIM ».
