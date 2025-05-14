Thibaut Ceyrolle,

Le cloud fait sauter les verrous du partage de données

Comme il l’a fait sur de nombreux aspects de l’informatique, comme le stockage, l’analyse de données à grande échelle, la mise à disposition d’applications, etc., le cloud souffle un vent nouveau sur le partage de données. Alors que la possibilité de partager ses données de manière simple et sécurisée devient aujourd’hui primordiale dans un monde où la data est perçue comme un nouvel eldorado, c’est encore malheureusement tout le contraire. Il reste très compliqué pour les entreprises de partager efficacement leurs données avec des équipes internes, externes, des prestataires et des partenaires à cause de plusieurs verrous. Heureusement le cloud permet de les faire sauter.