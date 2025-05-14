[Tribune] Dans l’industrie, pour tirer de la valeur de la donnée, privilégions un traitement local et ciblé

Traiter les données issues de la chaîne de production comme un capital à faire fructifier n’est pas une idée radicalement nouvelle. De manière plus ou moins systématique, de nombreux industriels « écoutent » déjà leurs machines pour prévenir les pannes et adapter leurs plans de charge, de maintenance et d’investissement. Une triple actualité devrait accélérer la généralisation de cette pratique. Xavier Daubignard, directeur général chez SPIE ICS, nous livre son analyse.