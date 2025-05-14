Dernières publications
La relation client, ce n’est pas qu’un CRM !
Le succès d’une entreprise se construit à tous les niveaux de la chaîne de valeur, que ce soit sur les produits ou services vendus, mais aussi, voire surtout, sur la capacité à développer une véritable relation de confiance et de performance avec ses clients.
ADV et Supply Chain : un duo gagnant au service de la satisfaction client !
Le délai de traitement des commandes est à l’origine de 33% des retards de livraison ! C’est le constat qui ressort du 2ème baromètre sur la gestion des commandes et litiges clients réalisé en 2015 par le CXP et Esker, en partenariat avec l’AFDCC*.