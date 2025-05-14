Dernières publications

Frédéric Laluyaux, Patron agile

Anaplan, éditeur spécialisé dans le pilotage de la performance des entreprises*, vient de lever 100 millions de dollars.
Jeremy Rifkin - L'heure du partage

Internet des objets, impression 3D, énergie renouvelable, économie collaborative, logiciel libre… Un nouveau monde émerge...
Portrait – Pierre Barnabé de Bull - Dirigeant du futur

Pierre Barnabé a pris, cet été, les fonctions de directeur général délégué chez Bull, auprès de Philippe Vannier, le PDG. Un groupe actionnaire, avec SFR, de Numergy, en charge de la construction du cloud souverain du même nom.
Portrait – Stanislas de Bentzmann de l'ESN Devoteam - Prêt au combat

L’association patronale Croissance Plus, qui regroupe quelque 400 entreprises de forte croissance, vient d’élire à sa tête et pour deux ans Stanislas de Bentzmann, le coprésident et fondateur de l’ESN Devoteam. Un passionné de l’entreprise, prêt à en découdre.
Interview de Guy Mamou-Mani, président de Syntec Numérique : améliorer notre attractivité

Voilà un président de Syntec Numérique heureux ! Après deux ans de morosité, l’économie du secteur va mieux. Et puis, réélu pour un second mandat, Guy Mamou-Mani se réjouit que le gouvernement affiche une vision moderne de l’économie et de la croissance.
Portrait - Philippe Courtot de Qualys - L’homme clé du cloud

Il sait tout de la Silicon Valley, en Californie, où il a passé plus de trente ans. Philippe Courtot sait surtout repérer les technologies et entreprises prometteuses avant de les transformer en leaders sur leur marché. Aujourd’hui, il défend la sécurité informatique… grâce au cloud.
Portrait - Alain Crozier de Microsoft France - French Ambassador

A 52 ans, Alain Crozier préside la filiale française de Microsoft depuis l’été dernier. Venu de la sphère financière du leader mondial du logiciel, aux Etats-Unis, il doit désormais conforter l’écosystème de clients, partenaires et institutionnels du groupe en France.
Portrait - Christophe Digne de Télécom SudParis - Le soldat des télécoms

Ingénieur général des mines, Christophe Digne a pris la direction de l’école Télécom SudParis, début janvier. Ses priorités : l’alternance, l’innovation et l’écosystème.
Portrait - Alain Mendiburu de SFR Business Team - Le jeu des alliances

Si quelqu’un croit en l’avenir du cloud, c’est bien Alain Mendiburu, le responsable des partenariats stratégiques à la direction Cloud et Services de SFR Business Team.
