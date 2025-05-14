L'indispensable transformation numérique des retailers face aux nouvelles valeurs des consommateurs

Qu’importe l’origine du « big bang » vécu par le commerce de détail, le consommateur a changé. Les marques et les distributeurs n’ont d’autres choix que de s’adapter. Les retailers ont compris ce changement de paradigme et ils se transforment malgré les contraintes économiques et opérationnelles qui sont les leurs. Mais pour être clé de succès, cette transformation digitale doit agir en profondeur.