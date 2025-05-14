Dernières publications
Le règlement général sur la protection des données de l’UE est désormais une loi à part entière
L’approbation finale reçue par le règlement général sur la protection des données de l’UE (General Data Protection Regulation, ou GDPR) est selon certains, un « tournant de l’ère numérique ».
Quelles actualités liées à la sécurité des données feront la Une en 2016 ?
L’équipe de Varonis s’est prêtée au jeu des prédictions et propose une liste des faits qui devraient survenir autour de la sécurité des données en 2016.
Cinq choses à savoir sur la nouvelle législation européenne relative à la protection des données
Les régulateurs européens sont sérieux en ce qui concerne la réforme de la protection des données. Ils ont presque finalisé le General Data Protection Regulation (règlement général sur la protection des données, GDPR).