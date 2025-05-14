Dernières publications
[Tribune] Pour nos politiques, la souveraineté numérique, c’est du blabla
L’ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 a supprimé l’obligation de déclaration préalable auprès de l’Arcep pour les opérateurs télécoms dans un souci d’allègement des formalités administratives… au détriment de notre souveraineté numérique. Une tribune d’Olivier Iteanu, avocat à la Cour d’appel de Paris.
Cloud Act : halte à la propagande !
En réponse à une tribune publiée par Godefroy de Bentzmann, patron du Syntec Numérique dans Les Echos, Maître Olivier Iteanu revient sur la finalité du « Cloud Act », qui tiendrait à clarifier un usage légal des données hors des Etats-Unis.
Patriot Act : des mesures reconduites
Le Freedom Act apparaît comme une opération de séduction du président des Etats-Unis à l’égard de son électorat, mais il n’est pas la fin du Patriot Act, loin s’en faut.
Google condamné sur le droit à l'oubli
Le tribunal de grande instance de Paris a rafraîchi, fin décembre, la mémoire du moteur de recherche américain pour l’obliger à déférencer des liens.
Jusqu'où va le Patriot Act ?
Dans le cas où l’hébergeur français d’une entreprise est cédé à un groupe américain, est-elle soumise à l’USA Patriot Act…
Juridique - Les enjeux de la loi de programmation militaire
La « LPM » du 18 décembre 2013 est la petite soeur de la loi américaine, dite USA Patriot Act, du 26 octobre 2001, mise à l’honneur par les affaires Snowden et Prism
Pour une plus forte sanction de l’usurpation d’identité
Le 24 juillet 2013 a été déposée à l’Assemblée nationale une proposition de loi n° 1316 du député Marc Le Fur tendant à alourdir les sanctions liées à l’usurpation d’identité.
Juridique - Le « SI » devient sanctuaire de l’entreprise
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de compléter sa jurisprudence sur l’usage à titre personnel, par les salariés, des biens mis à disposition par l’entreprise.
Au-delà du poste de travail
La Cour de cassation vient de se prononcer sur le droit, pour l’employeur, de vérifier la clé USB personnelle d’une salariée sur son lieu de travail.