Damien Hauguel

Damien H. possède plus de 20 ans d'expérience dans le conseil IT dédié aux grandes entreprises. Lorsqu'il rejoint l'équipe Elée en 2015, il appui les fondateurs et dirigeants dans le développement des activités et la commercialisation des offres du cabinet.

A l'écoute des entreprises et des problématiques des clients dans le domaine du Software Asset Management et des Achats IT depuis plus de 10 ans, il possède une vision fine des enjeux du marché et travaille activement avec toute l'équipe de direction d'Elée à la fourniture de services performants pour aider les grandes entreprises à faire face à l'envolée des coûts et des usages Software, SaaS, Cloud et IA ainsi que des dépendances contractuelles et financières vis à vis des grands acteurs IT.