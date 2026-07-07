L’acte d’achat, nouveau pilier de votre souveraineté numérique

Plus qu'un enjeu financier, la dépendance technologique est un risque stratégique : perte de contrôle des données, exposition géopolitique, verrouillage contractuel. Pour garder la main sur sa souveraineté, la bataille se prépare et transformer le processus d'acquisition est un véritable levier de résilience.

L'onde de choc du rachat de VMware par Broadcom a révélé une vérité bien plus dérangeante que la seule inflation des coûts : la dépendance technologique est un risque stratégique. Elle expose les entreprises aux lois extraterritoriales (Cloud Act, FISA), à la fragilité géopolitique et à la perte de contrôle sur leurs données et leurs budgets. Reprendre le contrôle impose une démarche méthodique, qui peut débuter via 5 étapes :

Former les équipes Achats IT à ces enjeux pour freiner la dépendance dès la contractualisation Auditer les contrats pour déceler les clauses de verrouillage et anticiper les échéances de négociation Cartographier le patrimoine technologique pour mesurer l'état réel de sa dépendance Analyser les écarts entre les technologies déployées et les besoins réels afin d'identifier les sur-dépendances inutiles Évaluer les risques critiques en répondant aux questions : quels services s’arrêteraient en cas de rupture d'accès ? Où sont les données stratégiques ?

Transformer l’achat en acte de souveraineté

Sur la base de ces connaissances, le processus d'achat doit cesser d'être un simple centre de coûts pour devenir un pôle de décision stratégique. Il s'agit d'intégrer la résilience au cœur des appels d'offres. Des exigences comme la portabilité des données, l'usage de formats ouverts et des clauses de réversibilité claires et applicables deviennent des fondamentaux non négociables et doivent être portées dès les processus de consultation par les équipes achats

La pratique la plus efficace est d'instaurer un arbre de décision qui privilégie systématiquement l’inclusion des solutions open source ou européennes dans les démarches de RFI/RFP, afin d’éviter tout enfermement. Si une solution propriétaire d'un "hyperscaler" est retenue, ce doit être un choix conscient et maîtrisé, avec une stratégie de sortie documentée. À l’image de ce que la directive NIS2 impose pour la sécurité de la supply chain, il devient impératif d’auditer la résilience de ses partenaires technologiques. En orchestrant la diversification (dual sourcing, voire Dual choice) et en préparant des alternatives crédibles, l'entreprise ne subit plus : elle pilote sa trajectoire technologique. Expert en Achats logiciels, SAM et Cloud, Elée peut vous aider à aborder tous ces sujets sereinement.