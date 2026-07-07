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L’acte d’achat, nouveau pilier de votre souveraineté numérique
Avec cette tribune rédigée dans le cadre de la saison 2026 du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action », Elée appelle les entreprises à reprendre le contrôle de leurs processus d'acquisition des biens et services numériques.
ELEE
Pionnier du Software Asset Management (SAM) en France, Elée est un cabinet de conseil indépendant, ayant pour objectif d’aider les DSI et les Directions Achats à reprendre la main sur leurs contrats, optimiser leurs risques et coûts IT, et plus précisément les dépenses liées aux logiciels et au Cloud.L'expertise d'Elée, forte de plus de 15 ans d'expérience, s'articule autour de quatre piliers :· Négociation Stratégique & Achats IT : Accompagnement dans les négociations et renouvellements, construction de plans de réduction des coûts, et conseil en stratégie d'acquisition· Software Asset Management (SAM) : Maîtrise des inventaires, analyses de conformité, outillage SAM et construction de plans d’optimisation des licences· Expertise Éditeurs & Licensing : Décryptage des contrats et métriques complexes (Oracle, Microsoft, SAP, IBM, Salesforce, Rocket Software...)· Gouvernance Cloud & FinOps : Pilotage et optimisation des coûts cloud, conseils en FinOps, et en architecture cloud
Damien Hauguel
Damien H. possède plus de 20 ans d'expérience dans le conseil IT dédié aux grandes entreprises. Lorsqu'il rejoint l'équipe Elée en 2015, il appui les fondateurs et dirigeants dans le développement des activités et la commercialisation des offres du cabinet. A l'écoute des entreprises et des problématiques des clients dans le domaine du Software Asset Management et des Achats IT depuis plus de 10 ans, il possède une vision fine des enjeux du marché et travaille activement avec toute l'équipe de direction d'Elée à la fourniture de services performants pour aider les grandes entreprises à faire face à l'envolée des coûts et des usages Software, SaaS, Cloud et IA ainsi que des dépendances contractuelles et financières vis à vis des grands acteurs IT.
Plus qu'un enjeu financier, la dépendance technologique est un risque stratégique : perte de contrôle des données, exposition géopolitique, verrouillage contractuel. Pour garder la main sur sa souveraineté, la bataille se prépare et transformer le processus d'acquisition est un véritable levier de résilience.
L'onde de choc du rachat de VMware par Broadcom a révélé une vérité bien plus dérangeante que la seule inflation des coûts : la dépendance technologique est un risque stratégique. Elle expose les entreprises aux lois extraterritoriales (Cloud Act, FISA), à la fragilité géopolitique et à la perte de contrôle sur leurs données et leurs budgets. Reprendre le contrôle impose une démarche méthodique, qui peut débuter via 5 étapes :
Former les équipes Achats IT à ces enjeux pour freiner la dépendance dès la contractualisation
Auditer les contrats pour déceler les clauses de verrouillage et anticiper les échéances de négociation
Cartographier le patrimoine technologique pour mesurer l'état réel de sa dépendance
Analyser les écarts entre les technologies déployées et les besoins réels afin d'identifier les sur-dépendances inutiles
Évaluer les risques critiques en répondant aux questions : quels services s’arrêteraient en cas de rupture d'accès ? Où sont les données stratégiques ?
Transformer l’achat en acte de souveraineté
Sur la base de ces connaissances, le processus d'achat doit cesser d'être un simple centre de coûts pour devenir un pôle de décision stratégique. Il s'agit d'intégrer la résilience au cœur des appels d'offres. Des exigences comme la portabilité des données, l'usage de formats ouverts et des clauses de réversibilité claires et applicables deviennent des fondamentaux non négociables et doivent être portées dès les processus de consultation par les équipes achats
La pratique la plus efficace est d'instaurer un arbre de décision qui privilégie systématiquement l’inclusion des solutions open source ou européennes dans les démarches de RFI/RFP, afin d’éviter tout enfermement. Si une solution propriétaire d'un "hyperscaler" est retenue, ce doit être un choix conscient et maîtrisé, avec une stratégie de sortie documentée. À l’image de ce que la directive NIS2 impose pour la sécurité de la supply chain, il devient impératif d’auditer la résilience de ses partenaires technologiques. En orchestrant la diversification (dual sourcing, voire Dual choice) et en préparant des alternatives crédibles, l'entreprise ne subit plus : elle pilote sa trajectoire technologique. Expert en Achats logiciels, SAM et Cloud, Elée peut vous aider à aborder tous ces sujets sereinement.