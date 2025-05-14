Dernières publications
[Tribune] L’open data au service d’une société plus vertueuse
La technologie ne peut plus se contenter de répondre aux seuls objectifs de rentabilité, de productivité ou d’automatisation. Elle doit permettre aux organisations de s’engager durablement pour répondre aux crises actuelles de tout ordre, économiques, sanitaires, environnementales et sociétales et à la défiance de leurs parties prenantes. Stéphanie Chrétien, Partner chez Demeter, Jean-Marc Lazard, président de Opendatasoft nous livrent leur analyse.
[Tribune] La neutralité carbone passe par la mise à disposition des données des acteurs de l’énergie
Pour Jean-Marc Lazard, fondateur et CEO d’Opendatasoft, maitriser les dépenses énergétiques nécessite de connaitre leurs natures (où sont-elles dépensées, comment, par qui, à quel moment, etc.). La neutralité carbone, fixée à 2050, ne pourra être atteinte que si tous les acteurs de l’énergie partagent toutes ces données.