Dernières publications

Jean-Marc Lazard, président de Opendatasoft et Stéphanie Chrétien, Partner chez Demeter

[Tribune] L’open data au service d’une société plus vertueuse

La technologie ne peut plus se contenter de répondre aux seuls objectifs de rentabilité, de productivité ou d’automatisation. Elle doit permettre aux organisations de s’engager durablement pour répondre aux crises actuelles de tout ordre, économiques, sanitaires, environnementales et sociétales et à la défiance de leurs parties prenantes. Stéphanie Chrétien, Partner chez Demeter, Jean-Marc Lazard, président de Opendatasoft nous livrent leur analyse.
Jean-Marc Lazard

[Tribune] La neutralité carbone passe par la mise à disposition des données des acteurs de l’énergie

Pour Jean-Marc Lazard, fondateur et CEO d’Opendatasoft, maitriser les dépenses énergétiques nécessite de connaitre leurs natures (où sont-elles dépensées, comment, par qui, à quel moment, etc.). La neutralité carbone, fixée à 2050, ne pourra être atteinte que si tous les acteurs de l’énergie partagent toutes ces données.
Jean-Marc Lazard

[Tribune] Elections : à Strasbourg l’open data se met au service des citoyens

L’Eurométropole de Strasbourg s’est lancée dans un grand chantier de transformation numérique. Une stratégie, orientée vers et pour les strasbourgeois, qui repose en grande partie sur la donnée ouverte.
