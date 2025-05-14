Dernières publications

Emmanuel Schupp, Directeur Général chez Avaya France

[Tribune] Expérience client/Expérience salarié : deux miroirs où se reflète la stratégie d’une entreprise

Depuis des années, les entreprises cherchent à offrir des expériences dont leurs clients se souviendront. Dans l'économie de l'expérience qui redéfinit le rapport entre monde physique et monde digital, beaucoup d’entreprises ont encore du mal à bousculer leurs habitudes issues de marchés construits sur des dogmes historiques. Emmanuel Schupp, Directeur Général chez Avaya France, nous livre son analyse en exclusivité.
Emmanuel-Schupp-article

Où s’arrête la journée de travail ?

Il y a encore une quinzaine d’années, nos montres nous indiquaient la fin d’une journée de travail. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle était claire.
