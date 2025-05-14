Dernières publications
Comment les banques peuvent-elles tirer profit des changements majeurs de leur secteur ?
Entre menaces et opportunités liées à l’avènement des banques numériques voire de la réglementation qui est amenée à changer dans les mois à venir, voici les principaux conseils délivrés aux banques, pour aborder ces changements en toute sérénité.
2017 : Sommes-nous prêts pour l’Intelligence Artificielle ?
L'intelligence artificielle (IA) recouvre de nombreuses réalités. A sa fondation, dans les années 1950, cette discipline scientifique vise à mettre en place des méthodes de résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique.
La blockchain, promesse de lendemains radieux pour la démocratie ?
La blockchain a le vent en poupe : pas un jour ne passe sans qu’on ne lui trouve une nouvelle application possible, que ce soit dans la santé, l’éducation ou le secteur automobile, sans même parler de la banque-finance ou de l’assurance.