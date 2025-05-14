Dernières publications
La communication d’entreprise, facteur clé de la transformation numérique
La transformation numérique des entreprises françaises est en marche. Bien souvent, les entreprises choisissent d’enclencher cette transformation numérique pour des raisons de compétitivité, de coûts et d’innovation.
4 conseils clés pour se prémunir des « CEO fraud »
Si la « CEO fraud » (ou fraude au président) reste encore une méthode peu employée par les cybercriminels, son efficacité est redoutable. En effet, 90% des attaques « CEO fraud » ont été réalisées avec succès.
Droit à la déconnexion : peut-on se libérer des mails ?
Nombreux sont les salariés qui ne « déconnectent » jamais complètement de leur travail. Comme l’indiquait une enquête du cabinet de conseil Deloitte, 71% des cadres consultent leurs mails professionnels le soir ou en congés.