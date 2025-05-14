Cloud : nuages à l’horizon en 2017

Il n’y a pas de meilleure année que 2017 pour prouver que le cloud est bien plus qu’un simple thème à la mode. Alors qu’il était naguère réservé aux plus intrépides sur le marché, un nombre croissant de prestataires informatiques classiques convoitent aujourd’hui ce secteur, avec des fortunes diverses. Les acteurs de niche continuent de défrayer la chronique en concentrant leur expertise sur des marchés verticaux ou des services spécifiques. Les technologies cloud ne vont cesser de faire le buzz au cours des douze prochains mois. Voici donc nos trois principales prévisions sur ce que nous réserve 2017.