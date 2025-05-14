Dernières publications

Portrait de Jean-Julien Lecomte

Gestion des RH : Trois questions à… Jean-Julien Lecomte

Jean-Julien Lecomte, Directeur stratégie et management SIRH de Talentys, société de conseils RH, a répondu à nos questions concernant l’informatisation des « talents » et les solutions informatiques existantes.
Qui sont les salariés aux potentiels les plus prometteurs ? Comment attirer ou retenir les meilleures compétences ? Quelle politique de formation mettre en place ? Dépassée l’époque où l’informatisation des ressources humaines se limitait à la gestion de la paye et des plannings. Malmenées par la crise – et donc contraintes de maîtriser les coûts et d’aligner leurs objectifs à ceux de l’entreprise –, les directions des ressources humaines n’ont jamais été autant préoccupées par la « performance » des salariés.

Les directions des ressources humaines ont de plus en plus recours aux solutions informatiques pour gérer leur travail. Une nouvelle approche du métier se dessine.
Le développement des outils de mobilité et l’évolution des besoins ont entraîné une envolée des coûts, que la plupart des entreprises cherchent aujourd’hui à mieux maîtriser. Des solutions existent. Certaines sont simples, d’autres nécessitent d’investir.
