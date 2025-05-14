Dernières publications
Gestion des RH : Trois questions à… Jean-Julien Lecomte
Jean-Julien Lecomte, Directeur stratégie et management SIRH de Talentys, société de conseils RH, a répondu à nos questions concernant l’informatisation des « talents » et les solutions informatiques existantes.
Ressources humaines - Optimiser la gestion des talents
Les directions des ressources humaines ont de plus en plus recours aux solutions informatiques pour gérer leur travail. Une nouvelle approche du métier se dessine.
Télécom : Comment maîtriser l’explosion des coûts
Le développement des outils de mobilité et l’évolution des besoins ont entraîné une envolée des coûts, que la plupart des entreprises cherchent aujourd’hui à mieux maîtriser. Des solutions existent. Certaines sont simples, d’autres nécessitent d’investir.