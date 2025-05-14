E-mail
Profil Instagram
Profil LinkedIn
Site web
Profil Twitter
Chaîne YouTube
17 février 2026
Transformations numériques
Technopolitique
Points de vue
Les faiseurs
Défis
Agenda
Kiosque
Dernières publications
Blockchain – vers une nouvelle révolution
La Blockchain est une technologie créée avec le bitcoin, devenue la 8ème monnaie mondiale en termes d’échanges.
L'ubérisation, une chance pour la banque
Dans un paysage bancaire déjà en voie d’Uberisation sur le front des paiements, la Banque a-telle les moyens de se réinventer pour faire face aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et aux Fintechs qui menacent son modèle ?
À la une
Transformations numériques
Technopolitique
Les Faiseurs
Ressources
Ressources
Organisations
Guides & Carnets
Soumettre un article
Soumettre une organisation
Défis
Informations
À propos
Nous contacter
Informations légales
CGV
Politiques de protections de vos données
© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par
Omerlo
.