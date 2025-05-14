Dernières publications

Les banques ont-elles pris conscience que la révolution des données est bien en marche ?

Les données des clients n’ont jamais été aussi accessibles, ceux-ci devraient donc tout naturellement être au cœur de la stratégie des établissements financiers.
Les données et l'Internet des Objets : un grand pouvoir impose de grandes responsabilités

L’Internet des Objets (IoT) a commencé par faire l’objet d’une grande curiosité et de spéculations de tout ordre avant de se concrétiser et de faire aujourd’hui partie intégrante de nouvelles applications métiers.
