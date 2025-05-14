Dernières publications

Mario Derba, Vice-président Europe de l'Ouest et du Sud chez Citrix

[Tribune] En 2021, l’entreprise devra être plus résiliente, smart, flexible et responsable

Alors que la crise de 2020 a obligé les entreprises à se concentrer essentiellement sur le maintien de leurs opérations quotidiennes, l’année 2021 va leur donner l’occasion de prendre plus de recul. Même si la continuité de l’activité restera une priorité l’année prochaine, les entreprises devront lancer ou développer des initiatives de travail intelligent afin d’augmenter la productivité et l’engagement des collaborateurs dans la nouvelle ère du travail.
