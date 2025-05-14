[Tribune] La gestion des connaissances : clé du succès de tout projet

La mauvaise gestion des données, et donc de la connaissance, est un problème récurrent dans les organisations, et ce depuis toujours. Depuis les premiers besoins de gestion des connaissances dans l’aventure humaine jusqu’aux dernières révolutions de l’informatique, et du cloud, ce problème s’est posé, et il n’est malheureusement toujours pas résolu dans la majorité des organisations. Découvrons pourquoi et comment l’améliorer selon Emma Auscher, head of CX chez Notion.