Alibaba, la caverne qui cache la forêt
Alibaba entre en bourse. C’est un événement ! Mais pas forcément pour les raisons avancées. Oui, Alibaba est hyper dominant sur toutes les formes de commerce en Chine : consommateur à consommateur, marques à consommateur, marques à fabricant, grossiste à grossiste.
Renaud Edouard-Baraud : Les technologies percent la muraille culturelle de Chine
Ce qui frappe quand on parle avec les Occidentaux, expatriés ou immigrés, dans une ville comme Shanghai, c'est la séparation réelle qui existe entre eux et la population chinoise. Cette barrière tend à s’effacer très graduellement.