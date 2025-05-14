Dernières publications

Alibaba, la caverne qui cache la forêt

Alibaba entre en bourse. C’est un événement ! Mais pas forcément pour les raisons avancées. Oui, Alibaba est hyper dominant sur toutes les formes de commerce en Chine : consommateur à consommateur, marques à consommateur, marques à fabricant, grossiste à grossiste.
Les technologies percent la muraille culturelle de Chine

Renaud Edouard-Baraud : Les technologies percent la muraille culturelle de Chine

Ce qui frappe quand on parle avec les Occidentaux, expatriés ou immigrés, dans une ville comme Shanghai, c'est la séparation réelle qui existe entre eux et la population chinoise. Cette barrière tend à s’effacer très graduellement.
