BPCE Solutions informatiques est l’opérateur de services IT du Groupe BPCE. Créée en 2022, l’entreprise conçoit, développe et opère les systèmes d’information au service des Banques Populaires, des Caisses d’Épargne et de plusieurs métiers spécialisés du groupe, en faisant évoluer au quotidien plus de 2 000 applications bancaires utilisées par 67 000 collaborateurs et leurs 35 millions de clients.

Avec plus de 2 500 experts de la tech et de la data présents dans près de 20 villes en France, BPCE Solutions informatiques accompagne les grands chantiers de transformation numérique du groupe, en assurant la continuité, la performance et la sécurité des services IT.



