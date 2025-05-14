BPCE Solutions informatiques

BPCE Solutions informatiques

Opérateur des activités IT du Groupe BPCE

Indépendance Tech
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Description

BPCE Solutions informatiques est l’opérateur de services IT du Groupe BPCE. Créée en 2022, l’entreprise conçoit, développe et opère les systèmes d’information au service des Banques Populaires, des Caisses d’Épargne et de plusieurs métiers spécialisés du groupe, en faisant évoluer au quotidien plus de 2 000 applications bancaires utilisées par 67 000 collaborateurs et leurs 35 millions de clients.

Avec plus de 2 500 experts de la tech et de la data présents dans près de 20 villes en France, BPCE Solutions informatiques accompagne les grands chantiers de transformation numérique du groupe, en assurant la continuité, la performance et la sécurité des services IT.


Chronique

Sous l'emprise du code : l'heure de la souveraineté numérique à hauteur d'action

La parution du dernier livre de Nouamane Cherkaoui, "Sous l'emprise du code : comment le numérique menace la souveraineté des Etats" (Ed. de L'Eclaireur), est un révélateur qui donne envie d'agir.
Gwilherm Le Donné, directeur général de BPCE Solutions

[Nomination] Gwilherm Le Donné est nommé directeur général de BPCE Solutions informatiques

Gwilherm Le Donné, ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique et de Télécom Paris, est nommé directeur général de BPCE Solutions informatiques, directement rattaché à Laurent Benatar, directeur général Technologies et Opérations et membre du comité de direction générale du Groupe BPCE.
Florian Caringi manager big data et data architecture BPCE

Comptoirs, cloud, domaines IT… les fondamentaux data mesh de BPCE

Que ce soit pour ses activités retail ou CIB, le groupe BPCE s’appuie sur une stack technologique en mode service pour répondre aux besoins de ses métiers et gouverner les usages comme les domaines. Mode d’emploi par Florian Caringi, manager big data et data architecture.
De gauche à droite : le Professeur Hubert Lakner de l’Institut Fraunhofer, Frédérique Le Grèves, President & CEO de STMicroelectronics France, Jens Drews, Director Government Relations chez GlobalFoundries et Jens Knut Fabrowsky, vice-président exécutif de la branche dédiée à l’électronique automobile chez Robert Bosch GmbH.

Chips Act européen : quelle vision de la souveraineté dans les semi-conducteurs ?

La Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie organisait le 20 septembre dernier à la Maison des Polytechniciens (Paris) une conférence intitulée « Le Chips Act européen : vers une autonomie de l’Europe dans la production des semi-conducteurs ? ». Au programme, des experts de l’industrie reposant sur la production de puces électroniques pour prospérer.
Nouamane-Cherkaoui-(IT-CE)

Nouamane Cherkaoui (IT-CE) : « Des architectures de plus en plus ouvertes pour accompagner la transformation des métiers »

Pour Nouamane Cherkaoui, ex-DSI de Franfinance FAP (Filiale de la Société Générale) et désormais Directeur Solutions Métier du Marché des Particuliers au sein d’IT-CE (Groupe BPCE), la DSI est un centre de transformation et un artisan de la démarche d’ouverture sur l’écosystème de l’entreprise.

Equipe

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Nouamane Cherkaoui

Directeur général adjoint | BPCE Solutions informatiques
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