Le CDO métamorphosé

L’année 2026 marque-t-elle la fin du chief data officer tel que nous l’avons connu depuis 10 ans ? L’accélération de l’IA, décisive ces derniers mois, représente autant une opportunité majeure qu’un risque vital pour les CDO. Les attentes des Comex et, plus généralement, des métiers sont telles qu’il est en effet plus que jamais crucial de repenser l’influence du CDO/CDAO dans son organisation, alors que la responsabilité IA est souvent partagée, voire diluée.

Les enjeux passés autour de l’analytics et de la business intelligence laissent place à une reconfiguration centrée sur les usages cœur de métier. Avec, à la clé, un nouveau leadership nécessaire. Démontrer la valeur business — en termes de revenus, de productivité, de satisfaction client ou de gestion des risques — sera l’un des juges de paix, tout comme le développement de la culture et des compétences data/IA, de manière globale et intensive. Au-delà de la capacité à « livrer une plateforme data », le CDO sera jugé sur pièces face à cette reconfiguration d’ampleur. Alors, quel levier doit-il activer en priorité pour incarner véritablement le futur de l’IA dans l’entreprise ? Et jusqu’où peut aller cette métamorphose ?

Ce Data Excellence Sprint 2026, organisé par Alliancy, propose aux chief data officers de venir partager leurs enjeux stratégiques, managériaux et de leadership. À partir d’une note d’analyse stratégique du pôle Études et Recherche d’Alliancy, les deux ateliers menés avec eux lors de cette soirée permettront de définir les 10 actions prioritaires à mettre en œuvre, sur lesquelles les CDO s’accordent. Ce sera également l’occasion, lors d’un dîner de débriefing, de confronter leurs visions à celles de spécialistes du marché de la data, sur les outils qui aident les CDO à transformer leur propre métier.

De l’évolution de la BI jusqu’aux usages data cœur de métier : jusqu’où la valeur du CDO peut-elle se déplacer ?

Comment éviter de voir le périmètre des CDO/CDAO disparaître ou être absorbé ?