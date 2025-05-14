Do Tank

Do Tank Alliancy Saison #1 · 2025

Maîtrise des dépendances technologiques

& libertés d'action

Pendant plus de six mois, une quinzaine d'organisations publiques et privées — EDF, Thales, Urssaf, CNAM, Caisse des Dépôts, Docaposte, Red Hat, Sopra Steria… — ont travaillé ensemble dans le cadre du premier Do Tank Alliancy. Piloté par Alain Nguyen (ex-DSI adjoint des Jeux Olympiques Paris 2024), ce laboratoire d'action collective a réuni DSI, directions achats, juristes et équipes métiers autour d'un objectif partagé : passer des constats aux plans d'action concrets. Retrouvez ici l'intégralité des travaux produits : le guide exec summary, les articles et tribunes publiés tout au long du programme, ainsi que les contenus vidéo issus de l'Independence Tech Day et des webinaires membres.

Exec summary : indépendance technologique & libertés d'actions, fruit des travaux du Do Tank #1

Un guide né du terrain

Fruit de six mois d'ateliers collaboratifs réunissant des acteurs majeurs (EDF, Thales, Urssaf, CNAM, Docaposte, SUSE, Red Hat, Sopra Steria, EasyVista, etc.), ce document synthétise les retours d'expérience de dirigeants et de DSI confrontés à la réalité des dépendances technologiques.

Leur point commun : vouloir bâtir une souveraineté d'usage, pragmatique et collective, bien loin des discours idéologiques.

4 leviers pour agir dès maintenant
  • Sensibiliser : faire émerger une culture commune entre IT, achats, juridique et métiers.
  • Planifier : cartographier les dépendances, identifier les leviers de sortie et hiérarchiser les priorités.
  • Intégrer : inscrire la souveraineté numérique dans les processus, les contrats et les choix technologiques.
  • Accompagner : pérenniser les efforts à travers la gouvernance, les KPI et la mesure d'impact.
Un kit d'action complet
  • Un modèle de maturité (0 à 5) pour situer votre organisation.
  • Des tableaux de pilotage et indicateurs transverses pour les comités de direction.
  • Des clauses types pour renforcer la réversibilité contractuelle.
  • Des radars de dépendances pour visualiser vos zones de risque.
  • Des exemples de plans d'action testés par les membres du Do Tank.
Une nouvelle approche de la souveraineté

Ce guide défend une idée simple : la souveraineté n'est pas un mot figé, c'est une dynamique de liberté. Elle se construit pas à pas, dans les contrats, les systèmes, les pratiques. Et elle se partage : entre DSI, directions métiers, juristes et partenaires.

« La dépendance numérique n'est pas un destin. C'est un angle mort que nous avons enfin décidé d'éclairer. »

Alain Nguyen, Ecosystem Advisor, Alliancy

Articles, tribunes & éditos

Souveraineté Numérique : pourquoi il est temps d'agir (et 5 pistes pour pivoter)

Après avoir animé pendant plus de six mois le Do Tank "Maîtrise des dépendances technologiques" d'Alliancy, Alain Nguyen revient dans cette chronique sur cinq éléments clés à retenir, qui aident à passer à l'action et à éviter quelques pièges.

Souveraineté numérique : la France doit cesser de jouer les bons élèves

La France se retrouve piégée par sa propre naïveté numérique estime Easyvista, dans une tribune rédigée dans le cadre du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action »

Multi-cloud et maîtrise des dépendances : pour une autonomie technologique durable

Docaposte, dans une tribune rédigée dans le cadre du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques et libertés d’action », partage sa vision de l’impact des dépendances technologiques sur les organisations publiques, par la voix de Benoît Parizet, son Directeur Général Adjoint en charge du secteur public
Édito

Dépendances, souveraineté, résilience… En décembre, Alliancy sur tous les fronts

Les fins d’année sont traditionnellement chargées en rencontres et événements, qui se glissent dans les quelques jours encore disponibles avant l’arrivée des fêtes. La semaine écoulée a été le signe que 2025 ne faisait pas exception ! Les équipes d’Alliancy étaient d’ailleurs au premier rang pour animer l’écosystème sur les thèmes forts qui nous tiennent à cœur : la maîtrise des dépendances stratégiques, les enjeux de souveraineté et la résilience des organisations. Le 8 décembre, Alliancy accueillait ainsi dans ses locaux une soixantaine d’acteurs de l’offre tech, éditeurs et ESN, pour sa dernière soirée Elevate de l'année, consacrée aux alternatives technologiques françaises aux acteurs dominants. Le 9 décembre, nous animions un afterwork organisé par SUSE en prolongement des travaux du Do Tank Alliancy « Maîtrise des dépendances technologiques », auquel le spécialiste de l’open source a participé. Et le 10 décembre, nous étions mobilisés sur le Resilience Day, événement organisé autour de l’Indice de Résilience Numérique, dans le cadre des API Days. Des rencontres qui ont aussi permis de se projeter sur l’année à venir.

Reprendre le contrôle : la souveraineté numérique, un impératif stratégique

En tant que membre participant du Do-Tank “Maîtrise des dépendances technologiques et libertés d’action”, SUSE livre sa vision de l’enjeu de souveraineté numérique par la voix du Dr. Thomas Di Giacomo, son Chief Technology and Product Officer.

Rôles et responsabilités d’une ESN européenne dans la maitrise des dépendances numériques

A partir de sa participation au Do Tank, Sopra Steria analyse l’action nécessaire des entreprises de service du numérique face aux dépendances technologiques.
édito

Souveraineté, confiance, dépendance technologique : comment dépasser les constats ?

La dépendance technologique européenne est désormais largement documentée, mais l’action politique reste timide. En attendant des décisions à l’échelle du continent, les organisations n’ont plus le luxe de l’inaction : elles disposent dès aujourd’hui de leviers concrets pour reprendre la main sur leur destin technologique. C’est le message porté par les travaux du Do Tank Alliancy « Dépendances technologiques, libertés d’action ».
Vidéos & webinaires
24 vidéos
Playlist

Independence Tech Day

Tables rondes, keynotes et ateliers de la journée du 2 juillet 2025.
3 vidéos
Playlist

Paroles de dirigeants

Sztulman (Occitanie), Deleau (CANUT), Belmin (Airbus) témoignent.
Webinaire

À la CNAM, l'indépendance numérique comme discipline de continuité

REX CNAM : stratégie de sortie et liberté d'action.
Webinaire

Jean-Baptiste Courouble, un DSI fédérateur qui allie souveraineté et jeu collectif

Urssaf : de la théorie à l'action, le témoignage d'un déterminé.
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