Do Tank
Maîtrise des dépendances technologiques
& libertés d'action
Pendant plus de six mois, une quinzaine d'organisations publiques et privées — EDF, Thales, Urssaf, CNAM, Caisse des Dépôts, Docaposte, Red Hat, Sopra Steria… — ont travaillé ensemble dans le cadre du premier Do Tank Alliancy. Piloté par Alain Nguyen (ex-DSI adjoint des Jeux Olympiques Paris 2024), ce laboratoire d'action collective a réuni DSI, directions achats, juristes et équipes métiers autour d'un objectif partagé : passer des constats aux plans d'action concrets. Retrouvez ici l'intégralité des travaux produits : le guide exec summary, les articles et tribunes publiés tout au long du programme, ainsi que les contenus vidéo issus de l'Independence Tech Day et des webinaires membres.
Exec summary : indépendance technologique & libertés d'actions, fruit des travaux du Do Tank #1
Fruit de six mois d'ateliers collaboratifs réunissant des acteurs majeurs (EDF, Thales, Urssaf, CNAM, Docaposte, SUSE, Red Hat, Sopra Steria, EasyVista, etc.), ce document synthétise les retours d'expérience de dirigeants et de DSI confrontés à la réalité des dépendances technologiques.
Leur point commun : vouloir bâtir une souveraineté d'usage, pragmatique et collective, bien loin des discours idéologiques.
- Sensibiliser : faire émerger une culture commune entre IT, achats, juridique et métiers.
- Planifier : cartographier les dépendances, identifier les leviers de sortie et hiérarchiser les priorités.
- Intégrer : inscrire la souveraineté numérique dans les processus, les contrats et les choix technologiques.
- Accompagner : pérenniser les efforts à travers la gouvernance, les KPI et la mesure d'impact.
- Un modèle de maturité (0 à 5) pour situer votre organisation.
- Des tableaux de pilotage et indicateurs transverses pour les comités de direction.
- Des clauses types pour renforcer la réversibilité contractuelle.
- Des radars de dépendances pour visualiser vos zones de risque.
- Des exemples de plans d'action testés par les membres du Do Tank.
Ce guide défend une idée simple : la souveraineté n'est pas un mot figé, c'est une dynamique de liberté. Elle se construit pas à pas, dans les contrats, les systèmes, les pratiques. Et elle se partage : entre DSI, directions métiers, juristes et partenaires.
« La dépendance numérique n'est pas un destin. C'est un angle mort que nous avons enfin décidé d'éclairer. »
Alain Nguyen, Ecosystem Advisor, Alliancy
Independence Tech Day
Tables rondes, keynotes et ateliers de la journée du 2 juillet 2025.
Paroles de dirigeants
Sztulman (Occitanie), Deleau (CANUT), Belmin (Airbus) témoignent.
À la CNAM, l'indépendance numérique comme discipline de continuité
REX CNAM : stratégie de sortie et liberté d'action.
Jean-Baptiste Courouble, un DSI fédérateur qui allie souveraineté et jeu collectif
Urssaf : de la théorie à l'action, le témoignage d'un déterminé.