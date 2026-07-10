REVUE EXPRESS'
La Chine serre la vis sur l’IA, Cerebras mise sur l’Europe, les 5 infos à retenir cette semaine
De la stratégie chinoise sur l'IA aux investissements de Cerebras en Europe, en passant par Apple, l'ONU et SAP, retour sur les faits marquants de la semaine tech.
Après les puces, la Chine veut aussi contrôler ses modèles d’IA. Pékin veut limiter l’accès aux entreprises étrangères aux IA d’Alibaba, ByteDance et Z.ai, emboîtant le pas aux États-Unis.
Le rival de Nvidia accélère en Europe. Cerebras investira plusieurs milliards de dollars pour porter à 200 MW ses centres de données IA en France, Finlande et Norvège d'ici 2027.
Apple veut moins dépendre de ses fournisseurs... mais prolonge Broadcom jusqu'en 2031. Malgré sa stratégie d'intégration, le groupe continuera de lui confier la conception de puces sur mesure.
L'ONU lance son offensive sur la gouvernance de l'IA. À l'ouverture du premier Dialogue mondial sur l'IA, son secrétaire général Antonio Guterres a appelé les États à bâtir des règles communes pour éviter une “dérive laissée au hasard”.
Bruxelles obtient gain de cause face à SAP. Pour éviter une amende, l'éditeur ouvre enfin son support logiciel à des prestataires concurrents et assouplit ses conditions de résiliation.