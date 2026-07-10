Alliancy - Numérique & Business

REVUE EXPRESS'

La Chine serre la vis sur l’IA, Cerebras mise sur l’Europe, les 5 infos à retenir cette semaine

De la stratégie chinoise sur l'IA aux investissements de Cerebras en Europe, en passant par Apple, l'ONU et SAP, retour sur les faits marquants de la semaine tech.

Fiona Slous

Fiona Slous

Journaliste | Alliancy média

Publié et mis à jour le 10 juillet 20261 min de lecture
La Chine serre la vis sur l’IA, Cerebras mise sur l’Europe, les 5 infos à retenir cette semaine

  • Après les puces, la Chine veut aussi contrôler ses modèles d’IA. Pékin veut limiter l’accès aux entreprises étrangères aux IA d’Alibaba, ByteDance et Z.ai, emboîtant le pas aux États-Unis. 

  • Le rival de Nvidia accélère en Europe. Cerebras investira plusieurs milliards de dollars pour porter à 200 MW ses centres de données IA en France, Finlande et Norvège d'ici 2027.  

  • Apple veut moins dépendre de ses fournisseurs... mais prolonge Broadcom jusqu'en 2031. Malgré sa stratégie d'intégration, le groupe continuera de lui confier la conception de puces sur mesure. 

  • L'ONU lance son offensive sur la gouvernance de l'IA. À l'ouverture du premier Dialogue mondial sur l'IA, son secrétaire général Antonio Guterres a appelé les États à bâtir des règles communes pour éviter une “dérive laissée au hasard”. 

  • Bruxelles obtient gain de cause face à SAP. Pour éviter une amende, l'éditeur ouvre enfin son support logiciel à des prestataires concurrents et assouplit ses conditions de résiliation. 

Autres articles

Make Europe Sovereign Again TM

Humeur

Make Europe Sovereign Again TM  

Les hyperscalers accusés de piller la donnée européenne vendent aujourd'hui la souveraineté numérique en produit d'appel, de Potsdam à Vivatech, avec la bénédiction de Paris et Berlin. 

Le numérique français renoue avec la croissance, mais reste à l'orange

Observatoire

Le numérique français renoue avec la croissance, mais reste à l'orange

Selon l'Observatoire Numeum-Xerfi, le numérique français doit croître de 3% en 2026, porté par le regain des services, mais avec une reprise freinée par l'attentisme des clients. 

L'État et la filière numérique renouvellent leur feuille de route jusqu'en 2030

contrat de filière

L'État et la filière numérique renouvellent leur feuille de route jusqu'en 2030 

L'État et les cinq fédérations des infrastructures numériques ont signé, le 7 juillet, un troisième contrat de filière courant jusqu'en 2030, élargi aux centres de données. 

IA: l'américain Cerebras, rival de Nvidia, va investir "plusieurs milliards de dollars" en Europe

calcul IA

IA: l'américain Cerebras, rival de Nvidia, va investir "plusieurs milliards de dollars" en Europe

Cerebras, rival américain de Nvidia, va investir "plusieurs milliards de dollars" pour agrandir ses centres de données en France, Finlande et Norvège, jusqu'à 200MW d'ici 2027, face à la demande explosive de l'IA en Europe.