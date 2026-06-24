La frugalité dans les datacenters : un impératif industriel, pas un frein

La demande électrique des centres de données en France pourrait atteindre 30 TWh à l'horizon 2035 soit une multiplication par trois en dix ans, selon les projections du Bilan Prévisionnel RTE. Face à cette réalité, c'est dans cet esprit qu'ETIX construit, depuis plusieurs années, une vision de la frugalité comme levier stratégique et non comme contrainte subie.

Un levier de performance et de compétitivité

Un datacenter qui consomme moins coûte moins cher à opérer, émet moins de CO₂ et attire davantage de clients soucieux de leur propre bilan carbone. La frugalité n'est pas une posture éthique déconnectée de la réalité économique : elle en est le prolongement logique. Les datacenters les plus avancés l'ont compris : en optimisant leur PUE (Power Usage Effectiveness), en supprimant les équipements non essentiels et en réduisant drastiquement leur empreinte carbone tant à la construction qu'à l'exploitation, ils ont transformé la contrainte environnementale en avantage concurrentiel durable. Les meilleurs atteignent aujourd'hui des PUE inférieurs à 1,2, là où des installations vieillissantes peinent encore à descendre en dessous de 1,6. Pour un opérateur souverain, chaque point de PUE gagné représente une facture énergétique allégée, une empreinte carbone réduite et une proposition de valeur renforcée auprès de clients dont les obligations ESG sont désormais incontournables. La question n'est plus de savoir si nous pouvons nous permettre d'être frugaux. C'est l'inverse : nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas l'être.

La frugalité par le design industriel

L'excellence opérationnelle ne s'improvise pas : elle se conçoit. Notre dernier site inauguré, ETIX Lille #4, développé en partenariat stratégique avec Schneider Electric, en est la démonstration concrète. L'approche repose sur un modèle industriel modulaire, préfabriqué en usine, qui transforme profondément l'économie du datacenter de proximité.L'approche repose sur un modèle industriel modulaire, préfabriqué en usine, qui s'articule autour de trois piliers : des déploiements industriels standardisés qui éliminent la variabilité coûteuse et garantissent une qualité homogène sur l'ensemble du parc, une réplicabilité des modules sur différents sites qui démultiplie les gains d'efficacité sans repartir de zéro, et une performance identique quelle que soit l'échelle, prouvant que la frugalité n'est pas le privilège des seuls géants du marché.

Les résultats sont éloquents : ETIX Lille #4 affiche un PUE de 1,2 à 70 % de charge et une consommation d'eau extrêmement faible (WUE < 0,01 L/kWh), grâce à une architecture de confinement des allées chaudes et à une boucle d'eau optimisée. La préfabrication en usine permet également de réduire d'environ 30 % l'empreinte carbone de construction (énergie grise) et de diviser par deux les délais de déploiement — un atout décisif à l'heure où la demande en capacité explose.

Ce partenariat franco-français illustre comment l'alliance entre un opérateur souverain et un équipementier français peut produire des solutions compétitives, reproductibles et profondément décarbonées, et que l'industrie française du datacenter peut rivaliser techniquement avec les meilleurs acteurs mondiaux, sans renoncer à ses exigences de souveraineté.

Réhabiliter plutôt que consommer du foncier neuf

La frugalité concerne aussi l'usage du sol, cette ressource non renouvelable que notre modèle de développement a trop longtemps gaspillée. À l'heure où chaque mètre carré artificialisé fait l'objet d'un arbitrage politique et environnemental croissant, les opérateurs de datacenters ont une responsabilité — et une opportunité.Les sites industriels désaffectés représentent un gisement sous-exploité pour l'implantation d'AI Factories : ils cumulent des raccordements électriques HTB déjà en place et des bâtiments robustes dimensionnés pour l'industrie lourde. Pour les datacenters Edge et régionaux, la palette est encore plus large : bâtiments tertiaires sous-utilisés, entrepôts, anciens nœuds de télécommunications. Un ancien datacenter, un bâtiment existant ou un warehouse peuvent atteindre les standards d'un projet greenfield hyperscale, à condition d'une ingénierie rigoureuse et d'une vision claire. Reconvertir ces espaces, c'est simultanément éviter l'artificialisation de nouveaux terrains et contribuer activement à la revitalisation des territoires industriels. C'est aussi, pour les collectivités, transformer un passif foncier en actif numérique stratégique.

La chaleur fatale : un sous-produit devenu ressource territoriale

Chaque datacenter produit de la chaleur. Pendant des décennies, cette énergie a été dissipée dans l'atmosphère comme un déchet inévitable. Aujourd'hui, elle peut et doit devenir une ressource territoriale à part entière — et c'est l'une des dimensions les plus concrètes de notre engagement. En milieu urbain, nos sites Edge et régionaux ont vocation à s'intégrer dans les réseaux de chaleur : piscines municipales, bâtiments publics, quartiers résidentiels. Notre site de Lille #3 a ouvert cette voie en s'intégrant au réseau de chaleur urbain local, et ce modèle est réplicable sur l'ensemble de nos sites existants, dès lors que les réseaux de chaleur urbains se développent à la même vitesse que nos infrastructures. Genève illustre déjà que ce couplage peut s'inscrire pleinement dans la planification urbaine ; la France a tout à gagner à s'en inspirer.

Hors métropoles, les AI Factories ouvrent des possibilités encore plus larges : couplage avec des serres maraîchères pour prolonger les saisons de culture, avec l'aquaculture pour stabiliser la température des bassins d'élevage, avec l'industrie locale — papier, agroalimentaire, bois — consommatrice de chaleur basse température. Ces synergies existent déjà dans plusieurs pays nordiques et supposent une seule chose : que l'implantation d'un datacenter soit pensée, dès l'origine, comme un projet de territoire.La frugalité comme projet de territoire : une architecture à trois niveauxLa frugalité n'est pas la négation de l'ambition numérique. C'est sa condition de durabilité. Dans un contexte où la demande en capacité de calcul explose, portée par l'IA générative et les impératifs de souveraineté numérique européenne, les opérateurs qui sauront combiner performance, efficacité énergétique et ancrage territorial seront ceux qui dureront.

Exprimer le potentiel de la frugalité

Pour cela, il faut dépasser la vision du "datacenter unique" et reconnaître la complémentarité des modèles : les datacenters Edge et régionaux assurent la souveraineté, la faible latence et le lien direct avec les entreprises et citoyens locaux — c'est le système nerveux du territoire ; les hyperscalers fournissent la massification nécessaire aux services cloud globaux ; les AI Factories apportent la puissance brute de calcul pour les modèles d'IA, tout en valorisant les friches industrielles. Une architecture hybride cohérente, articulant ces trois niveaux, est la condition d'un territoire numérique résilient.

La frugalité est un vrai levier d'attractivité territoriale et un facteur de compétitivité économique. Mais pour qu'elle exprime pleinement son potentiel, deux conditions s'imposent : inscrire les différents types de datacenters (Edge, régionaux, AI Factories) dans une vision territoriale cohérente qui articule besoins numériques, contraintes foncières et opportunités énergétiques locales, et favoriser une collaboration étroite entre acteurs publics et privés pour co-construire des projets qui bénéficient véritablement à l'ensemble du territoire.Le numérique responsable ne se décrète pas depuis Paris ou Bruxelles. Il se construit datacenter par datacenter, territoire par territoire, partenariat par partenariat. La véritable souveraineté numérique ne se décrète pas depuis les hubs mondiaux : elle se construit au cœur de nos régions. C'est ce que nous faisons chez ETIX, et c'est ce à quoi nous invitons l'ensemble de l'écosystème.