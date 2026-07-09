GreenTech Forum 2026
Numérique responsable : commençons par résoudre des problèmes réels
Les enjeux d'empreinte carbone, d'éco-conception, de sobriété des infrastructures sont indispensables. Mais ils ne doivent pas faire oublier une question simple : à quoi sert réellement le numérique que nous développons ?
Un numérique responsable ne se limite pas à réduire son empreinte carbone. Il doit aussi résoudre des problèmes concrets. L’impact réel doit redevenir le premier critère de conception. Depuis plusieurs années, le débat autour du numérique responsable s’est structuré autour de sujets essentiels : empreinte carbone, éco-conception, sobriété des infrastructures ou encore gouvernance des données. Ces enjeux sont indispensables. Mais ils ne doivent pas faire oublier une question simple : à quoi sert réellement le numérique que nous développons ? Car la première forme de sobriété numérique consiste peut-être à concevoir moins d’outils inutiles et davantage de solutions qui répondent à des problèmes concrets.
Pour les décideurs publics comme privés, un premier levier d’action immédiat consiste à remettre l’impact d’usage au centre des décisions technologiques. Autrement dit : avant même de chercher à optimiser un service numérique, se demander s’il crée réellement de la valeur sociale, environnementale ou économique.
Remettre l’impact d’usage au cœur du numérique
Dans de nombreuses organisations, les projets numériques naissent encore souvent de logiques technologiques : nouvelles plateformes, nouveaux outils, nouvelles fonctionnalités. Pourtant, ces projets peinent parfois à transformer les usages ou à produire un impact tangible. Une approche différente consiste à partir d’un problème réel et documenté, puis à concevoir un outil numérique aussi simple que possible pour le résoudre. C’est dans cette logique qu’est née la plateforme associative BINOMES. En France, des milliers de personnes déficientes visuelles souhaitent pratiquer une activité sportive régulière. Dans la majorité des disciplines, cela nécessite la présence d’un guide bénévole. Pourtant, la rencontre entre ces deux personnes repose encore très souvent sur des réseaux informels, des associations locales ou le hasard. Le résultat est simple : beaucoup de personnes ne pratiquent pas, faute de partenaire identifié, alors même que des volontaires seraient prêts à s’engager. Face à ce constat, la réponse technologique n’a pas consisté à créer une plateforme complexe ou gourmande en ressources. L’objectif était au contraire de développer un outil simple, frugal et directement utile : une application permettant de mettre en relation des personnes déficientes visuelles et des guides sportifs bénévoles. Aujourd’hui, ce dispositif permet à des centaines de personnes de courir, s’entraîner et participer à des événements sportifs ensemble. L’enseignement principal de cette expérience est simple : le numérique responsable n’est pas seulement une question d’optimisation technique. C’est d’abord une question de pertinence.
L’action concrète à défendre : concevoir par l’impact
Pour les organisations qui souhaitent agir dès aujourd’hui, une action simple peut être mise en place : intégrer un critère d’impact réel dans la gouvernance des projets numériques. Avant tout lancement de projet, trois questions devraient systématiquement être posées :-Quel problème concret cherchons-nous à résoudre ?-En quoi le numérique est-il réellement la meilleure solution ?-Comment mesurer l’impact réel sur les utilisateurs ? Cette approche peut sembler évidente. Pourtant, elle reste encore trop rarement structurée dans les processus de décision. Elle permet pourtant de produire plusieurs effets vertueux : réduire les développements inutiles ; favoriser des outils plus simples et plus sobres ; maximiser l’impact social et environnemental du numérique. En d’autres termes : faire moins, mais faire mieux.
Un changement culturel autant que technologique
Le numérique responsable est souvent abordé sous l’angle technique. Mais il s’agit aussi d’une transformation culturelle. Les organisations qui auront le plus d’impact dans les prochaines années seront probablement celles qui sauront aligner leurs investissements numériques avec des objectifs d’utilité réelle : inclusion, accessibilité, transition écologique ou transformation des usages. Cela suppose de rapprocher davantage les équipes technologiques, les utilisateurs finaux et les acteurs de terrain. Car le numérique responsable ne se décrète pas uniquement dans des feuilles de route ou des indicateurs carbone. Il se construit dans la capacité à développer des outils simples, utiles et adoptés. Et si la question clé pour les décideurs n’était finalement pas seulement comment rendre le numérique plus responsable, mais aussi comment utiliser le numérique pour résoudre des problèmes qui comptent réellement ?
Les contributions des lecteurs d’Alliancy en amont du GreenTech Forum 2026
GreenTech Forum 2026 fait peau neuve. Cette nouvelle édition (5-6 novembre 2026, à Station F) propose un programme recentré sur les retours d’expérience opérationnels, les arbitrages concrets et les solutions activables par les entreprises et les organisations publiques, quel que soit leur niveau de maturité sur les sujets de numérique responsable.
Pour la première fois, l’événement s’associe à Alliancy, via son Pôle Étude & Action, pour piloter le Comité de programme 2026 et construire un contenu exigeant, nourri de cas concrets, au service de décisions activables autour des grands défis du moment. Dans ce cadre, nous avons proposé aux organisations et experts qui nous lisent de partager dès à présent les messages forts qu’ils estiment clés à faire passer aux dirigeants. En partageant leur vision sur la question : comment agir maintenant pour un numérique responsable ?
www.greentech-forum.com
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