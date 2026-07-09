Numérique responsable : commençons par résoudre des problèmes réels

Un numérique responsable ne se limite pas à réduire son empreinte carbone. Il doit aussi résoudre des problèmes concrets. L’impact réel doit redevenir le premier critère de conception. Depuis plusieurs années, le débat autour du numérique responsable s’est structuré autour de sujets essentiels : empreinte carbone, éco-conception, sobriété des infrastructures ou encore gouvernance des données. Ces enjeux sont indispensables. Mais ils ne doivent pas faire oublier une question simple : à quoi sert réellement le numérique que nous développons ? Car la première forme de sobriété numérique consiste peut-être à concevoir moins d’outils inutiles et davantage de solutions qui répondent à des problèmes concrets.

Pour les décideurs publics comme privés, un premier levier d’action immédiat consiste à remettre l’impact d’usage au centre des décisions technologiques. Autrement dit : avant même de chercher à optimiser un service numérique, se demander s’il crée réellement de la valeur sociale, environnementale ou économique.

Remettre l’impact d’usage au cœur du numérique

Dans de nombreuses organisations, les projets numériques naissent encore souvent de logiques technologiques : nouvelles plateformes, nouveaux outils, nouvelles fonctionnalités. Pourtant, ces projets peinent parfois à transformer les usages ou à produire un impact tangible. Une approche différente consiste à partir d’un problème réel et documenté, puis à concevoir un outil numérique aussi simple que possible pour le résoudre. C’est dans cette logique qu’est née la plateforme associative BINOMES. En France, des milliers de personnes déficientes visuelles souhaitent pratiquer une activité sportive régulière. Dans la majorité des disciplines, cela nécessite la présence d’un guide bénévole. Pourtant, la rencontre entre ces deux personnes repose encore très souvent sur des réseaux informels, des associations locales ou le hasard. Le résultat est simple : beaucoup de personnes ne pratiquent pas, faute de partenaire identifié, alors même que des volontaires seraient prêts à s’engager. Face à ce constat, la réponse technologique n’a pas consisté à créer une plateforme complexe ou gourmande en ressources. L’objectif était au contraire de développer un outil simple, frugal et directement utile : une application permettant de mettre en relation des personnes déficientes visuelles et des guides sportifs bénévoles. Aujourd’hui, ce dispositif permet à des centaines de personnes de courir, s’entraîner et participer à des événements sportifs ensemble. L’enseignement principal de cette expérience est simple : le numérique responsable n’est pas seulement une question d’optimisation technique. C’est d’abord une question de pertinence.