DoTank cycle 2 - Maîtrise des dépendances numériques : valoriser les alternatives

En 2025, le lancement du Do Tank Alliancy « Maîtrise des dépendances & libertés d’action » a permis d’établir un constat clair. Les dépendances technologiques vis-à-vis des acteurs dominants s’ajoutent aux autres risques numériques, comme les cyberattaques ou la désinformation, pour créer un monde de « tempête hybride » qui met les organisations sous pression, en termes de compétitivité, voire de continuité d’activité.

Ces travaux ont permis à des organisations de partager leurs dépendances sans filtre, mais aussi leurs plans d’action et des alternatives.

En 2026, la 2e saison des travaux pousse la logique de partage encore plus loin, afin de sortir de l’isolement que les organisations ressentent dans leur face-à-face avec les acteurs dominants de la tech.

Alliancy orchestre un cadre de confiance pour permettre à chacun de partager ses besoins en matière d’alternatives et de comprendre :



• Qui agit pour sortir des solutions dominantes ?

• Avec quelles solutions alternatives ?

• Sur quels périmètres ?

• Avec quels résultats ?

Au-delà du plan directeur global présenté lors de la saison 1 pour cadrer les échanges avec un COMEX sur ces sujets, ces nouvelles sessions :