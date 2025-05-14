DoTank cycle 2 - Maîtrise des dépendances numériques : valoriser les alternatives
Description
En 2025, le lancement du Do Tank Alliancy « Maîtrise des dépendances & libertés d’action » a permis d’établir un constat clair. Les dépendances technologiques vis-à-vis des acteurs dominants s’ajoutent aux autres risques numériques, comme les cyberattaques ou la désinformation, pour créer un monde de « tempête hybride » qui met les organisations sous pression, en termes de compétitivité, voire de continuité d’activité.
Ces travaux ont permis à des organisations de partager leurs dépendances sans filtre, mais aussi leurs plans d’action et des alternatives.
En 2026, la 2e saison des travaux pousse la logique de partage encore plus loin, afin de sortir de l’isolement que les organisations ressentent dans leur face-à-face avec les acteurs dominants de la tech.
Alliancy orchestre un cadre de confiance pour permettre à chacun de partager ses besoins en matière d’alternatives et de comprendre :
• Qui agit pour sortir des solutions dominantes ?
• Avec quelles solutions alternatives ?
• Sur quels périmètres ?
• Avec quels résultats ?
Au-delà du plan directeur global présenté lors de la saison 1 pour cadrer les échanges avec un COMEX sur ces sujets, ces nouvelles sessions :
entrent dans le détail des réalisations,
valorisent les organisations qui prennent des décisions courageuses et leur trajectoire de résilience,
mettent en avant les entrepreneurs qui démontrent que des alternatives françaises et européennes peuvent devenir des références,
créent des ponts pour coopérer, expérimenter et intégrer un écosystème de numérique de confiance.
Business partner
Simplicité Software
Éditeur "pure player" dont l'activité se concentre sur le segment Low-Code. Simplicité s'impose comme LA plateforme souveraine 100% française. Pour les grands comptes publics (Armées, Finances, Intérieur, Santé…) et privés (Renault, BPI France, Egis, SFR, ...), Simplicité incarne une réponse stratégique : une plateforme indépendante, forte de 20 ans de R&D.
Là où la multiplication des solutions non maîtrisées par le SI crée de la complexité, Simplicité cultive une promesse claire : simplifier la complexité, l'exploitation et l'évolution des applications métier complexes. Elle garantit une hyper-évolutivité native pour s'adapter aux changements, que ce soit via des déploiements On-Premise ou Cloud.
Pourquoi c'est un partenaire clé pour les DSI et dirigeants ?
Une souveraineté et une indépendance totales : Simplicité est une société 100% indépendante et 100% française. C'est l'assurance de s'appuyer sur un acteur souverain à taille humaine, ce qui garantit proximité, réactivité et écoute.
Un ROI quasi instantané et des performances décuplées : La plateforme est dédiée aux développeurs professionnels, leur permettant de développer plus vite et moins cher. Elle couvre 100% du besoin métier tout en réduisant significativement les coûts et les délais de développement.
L'arme anti-dette technique par la mutualisation : Simplicité propose une seule plateforme centralisée pour toutes vos applications métier. Cette architecture logicielle "universelle" permet de s'adapter aux changements avec agilité, d'accompagner l'innovation et d'ouvrir son métier à son écosystème.
Chiffres & Repères
Origine : Entreprise pionnière du low-code créée en 2006, dont le siège est situé à Champigny-Sur_Marne.
Envergure : La plateforme compte plus de 50 clients (grands acteurs privés et publics).
Positionnement : Véritable pionnier sur son marché avec 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, porté par une équipe de 12 collaborateurs.
Sopra Steria
Sopra Steria se spécialise dans la transformation numérique, l’expertise technologique et le conseil métier.
Notre collaboration a confirmé sa pertinence pour structurer des trajectoires de modernisation, accélérer l’innovation, optimiser les processus critiques et déployer des solutions numériques à fort impact. Les projets menés ont fédéré les équipes, industrialisé des approches éprouvées et sécurisé la livraison dans des environnements complexes et exigeants.