Éco-conception de l’IA : vers une meilleure maîtrise de son impact ?

Si l’IA générative continue de s’ancrer dans les processus professionnels, elle s’accompagne d’un coût environnemental croissant, mais encore peu considéré dans les décisions technologiques. À mesure que l’usage augmente, la question n’est déjà plus de savoir si l’IA a un impact environnemental, mais plutôt comment le maîtriser. L’éco-conception s’impose alors comme un cadre structurant pour concilier innovation, performance et responsabilité.

Un impact systémique, amplifié par l’effet d’échelle

L’empreinte environnementale de l’IA est inhérente à sa structure. Les modèles génératifs reposent sur des infrastructures lourdes, en particulier des data centers dont la consommation énergétique ne cesse de croître. Selon l’Agence internationale de l’énergie, elle pourrait doubler d’ici 2030, sous l’effet combiné du cloud et de l’IA. The Shift Project souligne par ailleurs que l’empreinte carbone des data centers augmente déjà d’environ 9 % par an, un rythme incompatible avec nos objectifs climatiques actuels, qui exigent une réduction des émissions carbone de 5% par an pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Cette croissance est d’autant plus problématique que le mix énergétique reste fortement dépendant des énergies fossiles dans de nombreuses régions. À cela s’ajoute la fabrication de composants électroniques de plus en plus complexes, dont le coût énergétique est lui aussi significatif.

L’impact environnemental d’une requête individuelle peut sembler marginal, mais l’usage massif des LLM représente des milliards de requêtes cumulées. Ces usages très émissifs s’ajoutent à nos habitudes digitales, changeant radicalement l’équation. C’est précisément cet effet d’échelle qui rend nécessaire une approche d’éco-conception.

L’éco-conception appliquée à l’IA : une approche technique et stratégique

Cette pratique consiste à intégrer les contraintes environnementales dès la phase de conception de tout projet, en repensant à la fois les choix technologiques et les usages. Appliquée à l’IA, elle implique un changement de perspective : il ne s’agit plus uniquement de maximiser la performance, mais d’arbitrer en permanence entre la valeur produite et les ressources mobilisées. L'IA doit être activée de manière ciblée, et non mobilisée comme une solution universelle par défaut.

Ce repositionnement rapproche l’éco-conception des démarches d’IA responsable, où la question centrale devient celle de la pertinence : pourquoi utiliser l’IA, dans quelles conditions, et à quel prix ?

Repenser les usages avec la sobriété comme point de départ

La première source d’optimisation réside dans les usages eux-mêmes. L’essor rapide de l’IA générative a engendré une forme de solutionnisme technologique : l’IA est mobilisée tous azimuts, parfois sans réelle justification métier. Une démarche d’éco-conception impose une logique de priorisation. Certains cas d’usage apportent une valeur tangible en améliorant la productivité ou la qualité de service ; d’autres relèvent davantage de l’effet de mode et leur coût environnemental, leur coût économique et le temps passé dépassent souvent les bénéfices réels.

Réduire le nombre de cas d’usage permet de limiter le volume de requêtes, tout en permettant aux équipes de cibler leurs efforts d’adoption et de transformation plus précisément.

Architecture et localisation

La localisation des centres de données constitue le principal enjeu. L’intensité carbone de l’électricité variant fortement selon les régions (il y a par exemple un rapport de 1 à 10 entre l’électricité produite en France par rapport à la Pologne), une même requête peut avoir un impact très différent selon le datacenter utilisé. Dans la pratique, ce choix dépend de contraintes techniques et des offres des fournisseurs cloud. Il est donc essentiel d’intégrer ces enjeux en amont, faute de pouvoir le faire a posteriori.

L’architecture technique joue un rôle déterminant dans la possibilité ou non de choisir une région plus ou moins carbonée. Le mode de déploiement (application publique, intégration via API ou modèle open source hébergé en propre) conditionne à la fois les régions disponibles et le degré de contrôle sur l’infrastructure.

Réduire le volume et la taille des résultats

L’impact environnemental de l’IA est directement lié au volume des requêtes. Chaque interaction avec un modèle ou un agent mobilise des sources de calcul, et c’est l’accumulation de ces interactions qui génère l’essentiel des émissions. Alors que les modèles encouragent à les “nourrir” en plusieurs étapes (“Peux-tu me préciser le contexte ?” “Souhaites-tu que je mette ces réponses dans un tableau ?”), la qualité des prompts permet d'atteindre ses objectifs en bien moins d'itérations. La formation des utilisateurs apparaît ainsi comme un levier central : comprendre les outils et adopter de bonnes pratiques permet de réduire significativement le nombre de requêtes émises.

Au-delà du volume, la taille des résultats fournis par l’IA influence la consommation énergétique de manière proportionnelle (que ce soit pour le texte, les images ou les vidéos). En travaillant le prompt (par exemple “rédige un texte de 100 mots pour…” ou en configurant les modèles, il est possible de réduire la taille des résultats et donc de réduire l’impact carbone directement.

Choisir le bon modèle, adapté à ses besoins

La taille des modèles est un autre facteur clé. Les modèles les plus avancés nécessitent des ressources importantes et leur utilisation systématique n'est pas toujours justifiée, notamment pour des tâches simples. Par exemple, un modèle très avancé sera embêté avec une question simple comme « 1 + 1 = ? » et aura tendance à surcomplexifier voire à donner une réponse erronée - à un coût environnemental et économique supérieur.

Les travaux de Stanford University et Hugging Face confirment la corrélation entre taille des modèles et consommation énergétique. Il est donc pertinent d'adopter une approche différenciée, en sélectionnant le modèle le plus adapté à chaque tâche. Cette logique implique d’accepter un arbitrage entre performance maximale et efficacité énergétique, en privilégiant des modèles adaptés à chaque tâche plutôt que d’utiliser systématiquement des modèles complexes et généralistes.

Mesurer et piloter son usage de l’IA

Toute démarche d’éco-conception suppose enfin de mesurer et piloter les impacts. Sans indicateurs fiables, il est difficile d’identifier les leviers les plus efficaces ou d’arbitrer entre différentes options techniques. L’intégration de métriques environnementales dans les systèmes de pilotage permet de surveiller l’évolution des usages et d’orienter les décisions. Il s’agit d’une approche qui s’inscrit dans une logique de gouvernance globale pouvant répondre aux exigences croissantes en matière de reporting ESG, notamment dans le cadre de la CSRD, mais aussi aux attentes des collaborateurs qui sont écartelés entre conscience environnementale et devoir professionnel.

Pour conclure, l’IA générative ouvre des perspectives considérables, mais sans régulation des usages et des choix technologiques, son empreinte carbone risque de croître à un rythme incompatible avec les objectifs climatiques. L’éco-conception offre ici un cadre opérationnel pour répondre à ce défi, permettant de diviser jusqu’à quatre fois l’impact carbone mais aussi de maîtriser les coûts qui ne peuvent qu’augmenter et d’optimiser le temps des collaborateurs. Elle est appelée à devenir un standard, voire un prérequis, pour tout déploiement à grande échelle de l’IA.