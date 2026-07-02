La Ville de Gentilly remplace son intranet SharePoint par une plateforme collaborative souveraine 

La Ville de Gentilly a remplacé son intranet SharePoint par la plateforme collaborative Jamespot, hébergée en France, dans le cadre d'une stratégie de transformation de son système d'information. Engagée dès 2020 dans une réflexion sur la souveraineté numérique, la collectivité souhaitait reprendre la maîtrise de ses outils et de ses données tout en réduisant sa dépendance aux solutions étrangères. Cette démarche a été accélérée par une cyberattaque survenue en 2025, qui a conduit la ville à renforcer ses projets de modernisation des outils collaboratifs. Déployée fin 2025, la nouvelle plateforme vise à favoriser les échanges entre les agents en remplaçant un intranet principalement orienté vers la diffusion descendante d'informations.

Une stratégie plus large de modernisation du système d'information

Au-delà du remplacement de son intranet, la Ville de Gentilly inscrit ce projet dans une stratégie plus globale de transformation numérique. La collectivité privilégie désormais des solutions françaises ou européennes afin de construire un environnement plus modulaire, interopérable et mieux maîtrisé sur le plan des données. Le projet a également été élaboré à partir des besoins exprimés par les agents, avec l'objectif d'améliorer les usages collaboratifs au quotidien. Près de 480 agents utilisent aujourd'hui la plateforme, dont l'intégration doit progressivement s'étendre à l'ensemble des outils métiers pour devenir l'un des points d'entrée du système d'information de la collectivité.