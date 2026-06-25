France Cyber Maritime s’associe à Shadline pour renforcer la résilience maritime 

France Cyber Maritime annonce un partenariat avec Shadline, éditeur d’une plateforme dédiée à la gestion de crise et au repli numérique. Cette collaboration vise à renforcer les capacités opérationnelles du M-CERT (Maritime Computer Emergency Response Team), le centre européen de veille et d’assistance aux incidents cyber opéré par l’association. L’initiative s’inscrit notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la directive européenne NIS2, qui impose aux organisations concernées de renforcer leurs dispositifs de cybersécurité et de continuité d’activité. À partir de septembre 2026, les acteurs du secteur maritime pourront ainsi s’appuyer sur la plateforme Shadline pour activer leur plan de continuité d’activité (PCA), coordonner leurs équipes et maintenir leurs opérations en cas d’incident cyber majeur. L’outil sera mis à disposition par le M-CERT afin d’apporter un environnement sécurisé lorsque les systèmes d’information habituels sont indisponibles ou compromis.

Un secteur maritime confronté à une hausse des cybermenaces

Le partenariat intervient dans un contexte de montée des risques cyber visant les infrastructures maritimes et portuaires. Selon France Cyber Maritime, 936 incidents de cybersécurité ont été recensés dans le secteur maritime à l’échelle mondiale en 2025. Les ports, armateurs, compagnies maritimes et autres infrastructures critiques sont ainsi confrontés à des enjeux croissants de protection de leurs systèmes et de maintien de leurs activités. Dans le cadre de cette coopération, les deux organisations prévoient d’utiliser la plateforme lors d’exercices de cybersécurité et d’interventions réelles. Elles travailleront également au développement d’une version adaptée aux besoins spécifiques des adhérents de France Cyber Maritime. L’objectif est de renforcer les capacités de réponse aux incidents et la résilience opérationnelle des acteurs du secteur face à des attaques susceptibles de perturber durablement leurs activités.