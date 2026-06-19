Green IT : comment pallier la pénurie de compétences opérationnelles ?

C’est pour répondre à cette pénurie de compétences critiques que s’est structuré le projet Verdinum, un consortium national de 17 partenaires industriels, académiques et associatifs agissant pour la transition écologique numérique. Parmi ces acteurs, le groupe Simplon s'impose comme l’opérateur de référence pour la formation aux compétences de la tech. Récemment identifiée par le BCG au sein de son palmarès des « licornes à impact », la structure démontre que la transition environnementale s'accompagne d'une réelle valeur macro-économique. En intégrant les coûts directs et indirects évités à la collectivité et à l’environnement, l'étude du cabinet de conseil quantifie en effet la valeur sociétale totale créée par ses programmes de formation et estime l’impact social de Simplon à 23,2 millions d’euros économisés, aux côtés d’autres figures de proue de l'impact comme Phenix (26,4 millions d’euros). Au cœur de ce collectif, l'enjeu est clair : transformer les exigences environnementales en véritables expertises métiers reconnues.

En 2026, le numérique responsable a définitivement quitté le champ du positionnement éthique pour devenir un impératif de performance et de conformité réglementaire. Portés par le déploiement à grande échelle des rapports CSRD et par l'explosion des coûts énergétiques liés à l'intelligence artificielle, les directeurs des systèmes d’information (DSI) et directeurs de l'innovation ne cherchent plus seulement des feuilles de route théoriques. Ils font face à un besoin urgent de savoir-faire opérationnels capables d’exécuter la transition sur le terrain. Pourtant, le principal goulet d'étranglement reste humain. La technologie n'étant qu'un outil, réussir sa trajectoire de décarbonation numérique repose entièrement sur les professionnels qui conçoivent, exploitent et maintiennent les infrastructures et les applications.

Trois leviers de compétences pour transformer la trajectoire des DSI

L'analyse des besoins du marché montre que la maturité d'une organisation sur le numérique responsable s'évalue désormais à travers trois piliers techniques majeurs, qui s'éloignent de la simple sensibilisation pour entrer dans l'ère de l'ingénierie certifiée.

D'abord : allonger la durée de vie des équipements pour réduire leur empreinte cachée (circularité et Scope 3 hardware). Le matériel représente la part majoritaire de l’empreinte environnementale du numérique. Pour les entreprises, allonger la durée de vie des parcs IT et sécuriser la fin de vie des équipements est devenu un levier économique et écologique majeur. La structuration de certifications officielles, à l'image du titre RNCP de « Technicien Valoriste du réemploi et du reconditionnement des appareils IT » déployé par Simplon, répond à ce besoin de professionnalisation. Qu'il s'agisse de gérer la sécurité des données lors du reconditionnement ou d'optimiser les flux de matériel en région (comme l'illustrent les initiatives menées en Auvergne-Rhône-Alpes avec Alt'éco), ces profils deviennent les garants de la circularité des infrastructures des grandes organisations.

Ensuite : l’éco-conception face à la dette technique. Au niveau applicatif, l'éco-conception logicielle n'est plus une option cosmétique. Intégrée dès la phase d'architecture, elle permet non seulement de réduire l'empreinte de calcul, mais aussi d'optimiser l'expérience utilisateur et de limiter la dette technique. La diffusion de certifications reconnues au Répertoire Spécifique permet aujourd'hui d'opérer un upskilling (montée en compétences) massif des équipes de développeurs en place. Cette mise à niveau technique, que déploie Simplon à l’échelle nationale, permet de créer des réseaux d’experts capables d’auditer et d’assainir le patrimoine applicatif existant des entreprises.

Enfin : la convergence FinOps / GreenOps à l’ère de l’IA. L'année 2026 marque un tournant technologique avec l'omniprésence des architectures Cloud hybrides et des services d'intelligence artificielle générative. Face à ce choc de calcul, l’approche initiale d’une « IA frugale » purement théorique s'est effacée au profit d'une discipline plus pragmatique : la convergence du FinOps et du GreenOps. Les organisations ont besoin de profils capables d'arbitrer entre performance algorithmique, coûts financiers et impact carbone. Les nouvelles certifications dédiées au « FinOps et GreenOps des services IA » offrent aux directions techniques les outils méthodologiques pour piloter cette trajectoire d'optimisation en temps réel.

Rendre visibles les réalités du terrain au GreenTech Forum 2026

La réussite du passage à l'échelle du numérique responsable dépendra de la capacité de l'écosystème à connecter les décideurs économiques avec ces nouvelles filières de talents. C’est cette confrontation constructive entre la stratégie et la réalité opérationnelle qui sera au centre des débats animés par Simplon lors du GreenTech Forum 2026 en novembre prochain à Station F. En donnant la parole aux professionnels et aux apprenants issus de ses parcours de formation inédits, l'objectif est de démontrer par la preuve que les compétences existent et qu'elles sont directement activables. Qu'il s'agisse d'alternants spécialisés dans la gestion du cycle de vie des équipements ou d'ingénieurs capables de cartographier la consommation d'un cluster cloud, ces nouveaux visages incarnent la viabilité d'un modèle numérique sobre. Pour les dirigeants du secteur, le rendez-vous ne consistera pas à débattre des objectifs de demain, mais bien à intégrer dès aujourd'hui les compétences indispensables pour pérenniser leur transformation numérique. Que ce soit par le biais de l'alternance (avec un rythme de 3 semaines en entreprise pour 1 semaine en formation) ou par la formation de vos propres équipes, les solutions sont là. En intégrant ces nouveaux talents, vous ne faites pas seulement un geste pour la planète : vous dotez votre organisation d'une agilité technique indispensable pour les années à venir. En novembre, venez à la rencontre de cette nouvelle génération. Écoutez leurs témoignages, découvrez leurs métiers et décidons ensemble de passer à l’échelle !