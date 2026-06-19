Revue express'
Vivatech 2026 sous le signe des alliances
Cette semaine, la Porte de Versailles accueillait la 10ᵉ édition du salon. Et s’il a été question d’intelligence artificielle, c’est surtout les alliances qui ont marqué cette édition.
Sept mois après le sommet sur le numérique, Anne Le Hénanff et son homologue allemand Karsten Wildberger ont présenté leur définition commune de la souveraineté numérique européenne. Six principes ont été retenus, de la maîtrise des technologies à la protection des données en passant par la résilience des infrastructures. Les deux ministres lancent aussi un Forum franco-allemand et compte porter leur vision dans les futurs textes européens, du CADA au Quantum Act.
Anne Le Hénanff et le ministre indien du Commerce Piyush Goyal ont inauguré le Bharat Pavilion. Partenaire officiel IA de cette dixième édition, l'Inde est venue avec plus de 80 startups et innovations. Cette présence s'inscrit dans l'Année franco-indienne de l'innovation 2026.
Hier, Emmanuel Macron a rejoint VivaTech pour rencontrer Narendra Modi sur le pavillon indien avant d’échanger avec Nawaf Salam, Premier ministre libanais. Une séquence qui confirme l’évolution du salon, devenu aussi un lieu de discussions stratégiques entre chefs d'État et de gouvernement.
La société française ChapsVision a été choisie pour remplacer progressivement Palantir au sein de la DGSI. L’éditeur d’IA agentique met ainsi fin à dix ans de dépendance. Le déploiement de sa solution Argonos doit s'étaler sur les deux prochaines années.
Un an après les promesses, place au déploiement.Annoncé lors de VivaTech 2025, le plan « Osez l'IA » entre dans sa phase opérationnelle. Le réseau des ambassadeurs IA s'élargit à 615 référents répartis dans 20 régions et collectivités, tandis que la plateforme « Accélérez avec l'IA » est officiellement lancée avec plus de 75 cas d'usage destinés aux PME et aux ETI.