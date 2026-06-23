Numérique Responsable : les enseignements clefs et pistes d’actions de la Matmut

En 2026, la Matmut a marqué son engagement en faveur d’un Numérique Responsable (NR), en impliquant l’ensemble de ses collaborateurs à travers des actions concrètes, innovantes et mesurables. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de réduire l’empreinte environnementale, sociale et économique du numérique, tout en améliorant l’efficacité collective et le bien-être au travail. Nous partageons ici quelques enseignements tirés, succès rencontrés, et surtout les défis identifiés et les pistes d’actions pour 2026-2027.

Les enseignements clefs de la digital clean up week 2026

Des formats d’animation plébiscités : les Webinaires flashs. Le format court (15 minutes) a plu aux collaborateurs, nous donnant une participation record de 74% de collaborateurs plus en 2026, vs 2025 pour des formats plus longs. Ce succès souligne l’importance de proposer des contenus accessibles, ciblés et adaptés aux contraintes de temps. Les thèmes abordés (sobriété numérique globale, maintenir une boite mail eco-responsable, concevoir des présentations ppt légères) ont permis de toucher un plus large public et de susciter l’intérêt pour des sujets parfois perçus comme techniques ou éloignés du quotidien.

Un carton: les visites du datacenter Matmut de Rouen. Les trois visites du datacenter de Rouen organisées ont affiché complet, avec 100% des places remplies, preuve de l’intérêt des équipes pour une immersion concrète dans les enjeux du numérique. Ces visites ont permis de démystifier les infrastructures numériques, de montrer l’impact énergétique des data centers et d’illustrer les efforts de la Matmut pour un hébergement plus sobre.

Une augmentation des suppressions des emails : 750 000 emails supprimés, soit une augmentation de plus de 30 000 emails supprimés par rapport à 2025, un résultat qui témoigne de l’engagement croissant des collaborateurs. Cette action a été accompagnée d’une campagne de sensibilisation sur les impacts environnementaux des emails (stockage, énergie, empreinte carbone) et sur les bonnes pratiques (nettoyage régulier, désabonnement des newsletters inutiles, usage modéré des pièces jointes).

Les points saillants et défis identifiés

Des impacts variables selon les directions. Certaines directions ont montré peu de changements avant/pendant/après les actions de sensibilisation, ce qui suggère un besoin d’adaptation des messages ou des formats. Cela peut s’expliquer par des habitudes ancrées, un manque de temps ou une perception différente des enjeux. Pour y remédier, il est envisagé de personnaliser les messages et de mettre en avant les bénéfices concrets (gain de temps, meilleure organisation, alignement avec la stratégie RSE). D’autres, ont enregistré une hausse des suppressions deux semaines après les campagnes, confirmant l’efficacité des rappels et de l’accompagnement dans la durée.

Des comportements à accompagner. Certains collaborateurs ont exprimé de nouvelles approches, des dérives (« Je mets tous mes mails dans un dossier à supprimer pour les garder pour l’année prochaine »), révélant une bonne volonté mais aussi une méconnaissance des enjeux. Cela souligne l’importance de clarifier les objectifs. Il faut expliquer que le Numérique Responsable ne vise pas à supprimer pour supprimer, mais à optimiser l’usage des outils et à réduire l’empreinte globale. Il est nécessaire également de partager le mantra du numérique Matmut : Utile, utilisé, utilisable. Nous devons aussi toujours mieux former et outiller : proposer des guides pratiques, des tutoriels et des ateliers pour aider chacun à adopter les bons réflexes.

Par ailleurs, il est clé de valoriser les progrès : mettre en avant les bénéfices collectifs (réduction des coûts, amélioration de la performance, contribution à la transition écologique) et individuels (meilleure organisation, réduction de la charge mentale, porteur de valeur et de sens).

Les pistes à explorer et lancer en 2026-2027

Instaurer une culture du Numérique, et donc du Numérique Responsable. Cela implique de définir une feuille de route de communication numérique et numérique responsable pour les années à venir. Nous voulons organiser des webinaires courts et réguliers toute l’année sur des thèmes variés (éco-conception, sécurité, résilience, inclusion numérique, etc.). Nous souhaitons également proposer une visite mensuelle du datacenter, pour maintenir l’engagement et la sensibilisation de tous.

L'objectif est d'ancrer durablement cette culture et ainsi élargir la compréhension des enjeux numériques. Grâce, en plus des guides pratiques, à des fiches mémo, des capsules de communication sur les écogestes numériques, à diffuser en interne et à afficher dans les espaces de travail selon le plan de communication défini. Nous devons aussi ouvrir le dialogue sur des sujets clefs : sécurité, résilience, architecture, robustesse, inclusion numérique, pour que chacun comprenne l’impact global de ses usages et les leviers d’action. Cela passe aussi par le fait d'intégrer le Numérique Responsable dans les parcours d’onboarding et les formations continues, pour que chaque nouveau collaborateur soit sensibilisé dès son arrivée (e-learning, fresques…).

Nous voulons aller vers un Numérique Responsable « by design » à la Matmut en intégrant le NR dans tous les processus et projets, dès leur conception (inclus dans les EDB projet). Cela nécessite de mesurer les évolutions possibles en classifiant les impacts prioritaires. Les résultats de 2026 montrent que la démarche de Numérique Responsable porte ses fruits, mais aussi qu’elle doit évoluer pour répondre aux besoins et aux questionnements des collaborateurs. En 2027, la Matmut mise sur la régularité, la pédagogie, l’innovation et la mesure pour faire du Numérique Responsable une évidence quotidienne, au service de la performance, du bien-être et de la planète : « Le Numérique Responsable n’est pas une action ponctuelle, mais une transformation durable. Ensemble, faisons-en une force pour la Matmut et pour la planète. »