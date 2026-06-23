Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte créent un laboratoire de confiance numérique 

Le CNRS, Université Côte d’Azur et Docaposte, filiale numérique du groupe La Poste, annoncent la création de LINCS (Laboratoire informatique pour un numérique de confiance souverain), un laboratoire commun dédié au développement de technologies destinées à renforcer la confiance numérique. Présenté à l’occasion du salon VivaTech, ce partenariat associe les équipes du Laboratoire d'informatique, signaux et systèmes de Sophia Antipolis (I3S), sous tutelle du CNRS et d’Université Côte d’Azur, aux experts de Docaposte. Les travaux du laboratoire porteront sur la conception d’applications logicielles fiables et sécurisées dans un contexte marqué par la montée des cybermenaces et les enjeux de souveraineté technologique. Les partenaires entendent développer des solutions visant à renforcer la protection des données tout en favorisant des usages responsables et maîtrisés des technologies numériques.

Quatre axes de recherche autour de la cybersécurité et de l’IA

Le programme de recherche, prévu sur une durée de quatre ans, s’articulera autour de quatre thématiques principales : la sécurisation des utilisateurs et de leurs données grâce à des environnements d’exécution de confiance, l’utilisation de jumeaux numériques pour tester la robustesse des systèmes, le développement de techniques d’intelligence artificielle explicables, ainsi que l’amélioration des mécanismes de génération automatique d’arguments pour l’aide à la décision. Ces travaux pourraient notamment permettre de simuler des scénarios de cyberattaques dans des environnements contrôlés ou encore de rendre les décisions prises par des systèmes d’IA plus transparentes et auditables. Les résultats du laboratoire ont vocation à alimenter les projets technologiques de Docaposte tout en contribuant aux objectifs de souveraineté numérique définis dans le cadre du plan France 2030.